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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Cuarta... Bono se cuela en una lista mundialista en la que figura Casillas

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
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Y. Bounou
Francia
Marruecos
EE. UU.

El gigante marroquí sigue dejando huella en la historia del Mundial

Yassine Bono, portero de Marruecos, entró en la historia del Mundial al detener un penalti a Kylian Mbappé, capitán de Francia, en el partido de cuartos de final.

En el minuto 28 del partido de cuartos disputado ayer jueves, que acabó con la clasificación de los «Gallos», Bono detuvo el penalti de Mbappé.

Según Opta, es el cuarto penalti que detiene en un Mundial, ya sea en el partido o en la tanda.

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Ya había detenido tres en 2022 y 2026, siempre en la tanda, pero esta fue su primera parada en tiempo reglamentario.

Es, además, el primer portero marroquí que detiene un penalti en tiempo reglamentario en un Mundial.

Con esta intervención, Bono se une al grupo de porteros con más penaltis detenidos en la historia del torneo, formado por otros cinco guardametas que también alcanzaron las cuatro paradas.

La lista incluye al alemán Harald Schumacher, a los croatas Dominik Livaković y Daniel Subašić, al argentino Sergio Goycochea y al español Iker Casillas.

Según la cuenta especializada «Mister Chip», Bono es el portero con más penaltis fallados en la historia del Mundial, sumando los que detuvo y los que erró el rival.

Bono lidera la clasificación con 7 penaltis fallados, por delante del alemán Schumacher, el argentino Gojkočija, el brasileño Taffarel, el español Casillas y los croatas Livaković y Subašić.

Bono solo ha encajado dos goles de nueve penaltis lanzados contra él: detuvo cuatro y los rivales fallaron tres.

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