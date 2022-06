¿Cuántos títulos tiene Marcelo Díaz en su carrera?

El mediocampista chileno se coronó en el Torneo de Apertura de Paraguay con Libertad tras vencer a Cerro Porteño.

Este sábado, Marcelo Díaz se coronó campeón con Libertad de Paraguay, tras derrotar por 1-0 a Cerro Porteño en la penúltima jornada del Torneo de Apertura 2022.

El otrora volante de La Roja, presente en cinco de los últimos nueve partidos, fue titular en el Gumarelo que se consagró gracias a la anotación del argentino Bautista Merlini AL 90'+2. Vale consignar, eso sí, que los dirigidos por Francisco Arce, terminaron jugando con ocho futbolistas tras las expulsiones de Rafael Carrascal, Leonardo Rivas y Claudio Aquino.

De esta manera, el cuadro Repollero selló el título, el número 22 de su historia en Primera División, con 54 unidades, producto de 17 victorias, tres empates y solo una derrota en 21 presentaciones.

Con este trofeo, el chileno alcanzó su décima corona tras las obtenidas con Universidad de Chile (Apertura 2009, Apertura 2011, Clausura 2011 y Apertura 2012), Basilea de Suiza (Super Liga 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16) y uno con Racing (Superliga argentina 2018-19).

"Me dieron una oportunidad y respondí, es el campeonato del esfuerzo para mí porque arranqué de atrás y hoy se corona estando en la cancha", dijo el nacional tras su consagración. "Es un lindo logro, cumplimos el objetivo y hay que disfrutar y dedicarlo a la gente", agregó.

Finalmente, anunció una decisión respecto a su futuro. "Me quedo, tengo contrato hasta final de año, me quedo a pelear y no me daré por vencido. Uno tiene que trasmitir la experiencia que ganó en su carrera", sentenció ante los rumores que lo ligaban a O'Higgins.

Ahora su escuadra se concentra pensando en su participación en Copa Libertadores puesto que este martes chocarán con Athletico Paranaense por los octavos de final.