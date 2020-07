¿Cuántos penales a lo panenka hizo Messi?

El rosarino marcó su gol 700 picando el remate desde los doce pasos. Sin embargo, no fue la primera vez que lo hizo.

No, no es la primera vez que el mejor jugador del mundo se anima a lo que muchos en el mundo del fútbol consideran una locura. Tampoco es un recurso habitual. Por eso habrá sido que el arquero de , Jan Oblak, nunca imaginó lo que iba a pasar. Lionel Messi definió a lo panenka para anotar el segundo tanto del ante los Colchoneros, en lo que terminaría siendo un 2-2 que no le sirvió a los culés para seguir dando pelea en lo alto de 2019/20.

El argentino ya había practicado esta ejecución en otras tres oportunidades y en todas, la pelota terminó besando la red.

En Goal , te mostramos todos los goles que hizo Leo a lo panenka.

Más equipos

28/4/2015 | LaLiga | Barcelona 6-0

6/5/2017 | LaLiga | Barcelona 4-1

13/3/2019 | | Barcelona 5-1