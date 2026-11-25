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Pep Guardiola ha salido en defensa de Carlo Ancelotti tras las duras críticas a la etapa del italiano como seleccionador de Brasil. El exentrenador del Manchester City mantuvo un intenso debate con su antiguo compañero Romario para explicar por qué Brasil debe tener paciencia.

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Guardiola defiende a Ancelotti frente a Romario

El debate entre los dos exjugadores del Barcelona se acaloró al abordar las expectativas históricas de Brasil frente a su realidad actual. Guardiola cuestionó la perspectiva de Romario sobre la frecuencia con la que Brasil triunfa en el escenario mundial. «¿Cuántos Mundiales ha jugado Brasil? ¡Un millón! Habéis perdido más de los que habéis ganado», señaló Guardiola durante la conversación, subrayando que ni siquiera una selección de la talla de Brasil puede esperar levantar el trofeo cada cuatro años.

Ancelotti, que asumió el mando de Brasil en mayo de 2025, dirigió a la selección en el Mundial de 2026, pero su participación terminó en octavos de final tras caer por 2-1 ante Noruega. Fue la primera vez desde la edición de 1990 que Brasil no alcanzó los cuartos de final.

Aunque Romario replicó que su frustración se debía al estilo de juego del equipo y no solo a los resultados, Guardiola insistió en que la presión del puesto no tiene parangón. «He entrenado a jugadores brasileños y todo el mundo dice que la presión aquí es mayor que en cualquier otro lugar. Es muy difícil», añadió el técnico del Manchester City, consciente de las expectativas que conlleva dirigir a la selección cinco veces campeona del mundo.

Respeto táctico y necesidad de tiempo

Guardiola se apresuró a señalar que la trayectoria de Ancelotti no debería ponerse en duda, pese a la reciente eliminación en el torneo. Los dos entrenadores se han enfrentado 14 veces a lo largo de sus carreras, con seis victorias para cada uno y dos empates.

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«Conozco un poco a Carlo. Me he enfrentado a él muchas veces; me ha ganado un millón de veces. Es una persona extraordinaria y no tengo ninguna duda de su capacidad. Ha llegado a un país nuevo, a una cultura nueva, y a veces necesitas un poco más de tiempo. Ya sabes que no hay tiempo suficiente para entrenar a una selección. Veremos qué pasa», explicó Guardiola.

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La dura realidad del banquillo

El español también abordó la idea errónea de que Ancelotti es simplemente un buen gestor de grupo y no un estratega. Para rebatirla, señaló su extraordinario palmarés como prueba de su capacidad como entrenador. Ancelotti ha ganado títulos de liga en las cinco grandes ligas europeas y ha levantado cinco veces el trofeo de la Champions League, además de conquistar muchos otros títulos a lo largo de su brillante carrera.

«[Les pasa a] la mayoría de los entrenadores que pasan de un club a una selección por primera vez. Creo que, al final, el fútbol es fútbol; tienes menos tiempo y debes adaptarte, pero lo siento, Mario, no podría dudar de la capacidad de Carlo; es imposible, imposible. Lo conozco. La gente dice: ‘Sabe gestionar el grupo’; todos dicen que es el mejor. Me he enfrentado a él y es muy inteligente. Toma decisiones tácticas. Sabe, igual que yo, que si no ganas, no duras. ¿Por qué estuve tantos años en el Manchester City? Porque ganamos mucho. Si no, te vas a casa», concluyó Guardiola.

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Recuerdos de enfrentamientos pasados

Más allá de la situación actual de Brasil, los dos recordaron sus días como jugadores, en particular la final de la Champions League de 1994, en la que el Barcelona sufrió una contundente derrota ante el AC Milan.

«Eran muy fuertes, muy, muy fuertes. Nosotros también lo éramos, pero ellos eran realmente fuertes», admitió Guardiola. «Es muy difícil enfrentarse al fútbol italiano. Capello tenía su manera de jugar, distinta de la de Johan, pero eran un equipazo».