¿Cuántos juveniles debutaron en Boca bajo la "gestión Riquelme"?

Desde que Román ganó las elecciones, las divisiones inferiores del Xeneize tomaron mayor protagonismo: el rol de Russo y el trabajo en el predio.

Siempre se ha dicho que Boca, a pesar de ser una de las instituciones más importantes de Argentina, no se destaca por ser un club "formador". Y si bien es una afirmación discutible, hay algo que sí es cierto: a los juveniles les cuesta llegar y, luego, mantenerse en Primera. Causas al margen, son muy pocos los chicos que se constituyen en las divisiones inferiores y que pasan a tener chances serias en la máxima categoría. Esta problemática es una que, parece, Juan Román Riquelme está dispuesto a resolver bajo su gestión.

Aunque lleva menos de dos años como la cabeza visible del fútbol xeneize, con una pandemia que paralizó la actividad por seis meses y que dejó serias consecuencias en diferentes aspectos, su mano en lo que se refiere al trabajo con los jóvenes es, quizás, lo más evidente de su trabajo: el vicepresidente decidió darle una gran importancia al predio de Ezeiza y, a su vez, un rol protagónico a los pibes. Si durante la era Angelici eran habitualmente una moneda de cambio, ahora son una parte fundamental del proyecto deportivo.

Por un lado, porque Román dejó en claro que no saldrá a buscar una gran cantidad de futbolistas en cada mercado de pases: lleva 10 refuerzos desde diciembre de 2019. Y por el otro, porque, amén de lo sucedido en los partidos ante Banfield y San Lorenzo, Miguel Ángel Russo ya venía echando mano en las figuras de la Reserva para levantar a un plantel que, por momentos, parecía no reaccionar: la recuperación de Agustín Almendra, las apariciones de Cristian Medina y Alan Varela y el anticipado regreso de Marcelo Weigandt son algunas pruebas de que, para el DT, la calidad no siempre se debe buscar afuera.

En total, son 23 los futbolistas que debutaron a lo largo del ciclo Riquelme, dentro de los cuales nueve son los que tuvieron su presentación de la mano de Russo, mientras que los 15 restantes fueron los que tuvieron que jugar de emergencia en los choques ante el Taladro y el Ciclón.

A continuación, la lista completa:

Apellido y nombre Fecha Partido Certamen Zeballos, Exequiel 29/11/2020 Boca 2-0 Newell's Copa Maradona 2020 Varela, Alan 20/12/2020 Independiente 1-2 Boca Copa Maradona 2020 Medina, Cristian 14/02/2021 Boca 2-2 Gimnasia La Plata Copa de la Liga Profesional 2021 Fernández, Ignacio Ezequiel 08/05/2021 Patronato 1-0 Boca Copa de la Liga Profesional 2021 Giampaoli, Renzo 08/05/2021 Patronato 1-0 Boca Copa de la Liga Profesional 2021 Sandez, Agustín 08/05/2021 Patronato 1-0 Boca Copa de la Liga Profesional 2021 Valentini, Nicolás 08/05/2021 Patronato 1-0 Boca Copa de la Liga Profesional 2021 Barco, Valentín 17/07/2021 Unión 1-1 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Molinas, Aaron 17/07/2021 Unión 1-1 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Lastra, Agustín 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Mancuso, Eros 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Bernardi, Balthazar 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Aranda, Gabriel 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Vega, Gabriel 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Taborda, Vicente 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Montes, Rodrigo 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Almirón, Ezequiel 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Alvariño, Alexis 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Genez, Nahuel 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Duarte, Kevin 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Bodencer, Erik 24/07/2021 Banfield 0-0 Boca Torneo de la Liga Profesional 2021 Cabaña, Juan 27/07/2021 Boca 0-2 San Lorenzo Torneo de la Liga Profesional 2021 Palma, Lucas 27/07/2021 Boca 0-2 San Lorenzo Torneo de la Liga Profesional 2021

*NdeR: Israel Escalante y Luis Vázquez tuvieron su presentación en Boca durante esta gestión, pero ya habían debutado en Primera con anterioridad: Vázquez jugó su primer partido en Patronato en la Copa Argentina antes de pasar al Xeneize, mientras que Escalante estuvo a préstamo seis meses en Deportivo Independiente Medellín, en donde jugó 13 partidos entre el campeonato y la Copa Libertadores.