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Kylian Mbappe France World Cup 2018Getty Images
Mudeet Arora

Traducido por

¿Cuántos goles ha marcado Kylian Mbappé con Francia? Todos sus goles en Mundiales, Eurocopas y amistosos

K. Mbappe
Francia
World Cup
Campeonato de Europa

El francés no ha dejado de marcar goles con su selección desde que estrenó su cuenta goleadora en 2017

Kylian Mbappé es hoy uno de los futbolistas más goleadores.

Con su extraordinaria velocidad y habilidad con el balón, la estrella del París Saint-Germain está llamado a ser uno de los mejores jugadores de la historia de Francia.

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Con la selección, marcó su primer gol en 2017 ante Países Bajos y, a los 19 años, se convirtió en el segundo jugador más joven —solo tras Pelé— en anotar en una final del Mundial, al celebrar en el minuto 65 contra Croacia y llevar a Francia al título en 2018.

¿Cuántos goles lleva el francés y en qué competiciones ha marcado más?

¿Cuántos goles ha marcado Mbappé con Francia?

CompeticiónPartidosGoles
Mundial1616
Eurocopa91
Clasificación para el Mundial1611
Clasificación para la Eurocopa1312
Liga de Naciones de la UEFA219
Partidos amistosos internacionales2511

 

10060

¿Cuántos goles ha marcado Mbappé en el Mundial?

EdiciónPartidosGoles
Mundial 201874
Mundial de 202278
Copa del Mundo de 202624

 

1616

El historial de Mbappé en la Eurocopa

EdiciónPartidosGoles
Eurocopa 202040
Eurocopa 202451

 

91

Goles en la fase de clasificación para el Mundial

EdiciónGoles
Eliminatorias para el Mundial de 20181
Eliminatorias para el Mundial de 20225
Clasificatorios para el Mundial de 20265

 

11

Goles de Mbappé en partidos amistosos con Francia

PartidosGoles
2511

Hat-tricks de Mbappé con Francia

PartidoGolesCompeticiónFecha
Francia 8-0 Kazajistán4Clasificatorio para el Mundial de la FIFA 202213 de noviembre de 2021
Francia 3-3 Argentina3Copa del Mundo de la FIFA 2022 18 de diciembre de 2022
Francia 14-0 Gibraltar0Clasificatorios para la Eurocopa 202418 de noviembre de 2023

Los rivales favoritos de Mbappé

EquipoGoles
Países Bajos6
Argentina5
Kazajistán4
Gibraltar4
Ucrania4
Islandia3
Polonia3
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