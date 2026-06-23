¿Cuántos goles ha marcado Kylian Mbappé con Francia? Todos sus goles en Mundiales, Eurocopas y amistosos

Kylian Mbappé es hoy uno de los futbolistas más goleadores.

Con su extraordinaria velocidad y habilidad con el balón, la estrella del París Saint-Germain está llamado a ser uno de los mejores jugadores de la historia de Francia.

Las ofertas de registro de Betfred permiten a los nuevos usuarios obtener un enorme bono de bienvenida para usar en apuestas deportivas y en el casino.

Con la selección, marcó su primer gol en 2017 ante Países Bajos y, a los 19 años, se convirtió en el segundo jugador más joven —solo tras Pelé— en anotar en una final del Mundial, al celebrar en el minuto 65 contra Croacia y llevar a Francia al título en 2018.

¿Cuántos goles lleva el francés y en qué competiciones ha marcado más?

¿Cuántos goles ha marcado Mbappé con Francia?

Competición Partidos Goles Mundial 16 16 Eurocopa 9 1 Clasificación para el Mundial 16 11 Clasificación para la Eurocopa 13 12 Liga de Naciones de la UEFA 21 9 Partidos amistosos internacionales 25 11 100 60

¿Cuántos goles ha marcado Mbappé en el Mundial?

Edición Partidos Goles Mundial 2018 7 4 Mundial de 2022 7 8 Copa del Mundo de 2026 2 4 16 16

El historial de Mbappé en la Eurocopa

Edición Partidos Goles Eurocopa 2020 4 0 Eurocopa 2024 5 1 9 1

Goles en la fase de clasificación para el Mundial

Edición Goles Eliminatorias para el Mundial de 2018 1 Eliminatorias para el Mundial de 2022 5 Clasificatorios para el Mundial de 2026 5 11

Goles de Mbappé en partidos amistosos con Francia

Partidos Goles 25 11

Hat-tricks de Mbappé con Francia

Partido Goles Competición Fecha Francia 8-0 Kazajistán 4 Clasificatorio para el Mundial de la FIFA 2022 13 de noviembre de 2021 Francia 3-3 Argentina 3 Copa del Mundo de la FIFA 2022 18 de diciembre de 2022 Francia 14-0 Gibraltar 0 Clasificatorios para la Eurocopa 2024 18 de noviembre de 2023

Los rivales favoritos de Mbappé