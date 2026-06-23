¿Cuántos goles ha marcado Kylian Mbappé con Francia? Todos sus goles en Mundiales, Eurocopas y amistosos

Kylian Mbappé es hoy uno de los futbolistas más goleadores.
Con su extraordinaria velocidad y habilidad con el balón, la estrella del París Saint-Germain está llamado a ser uno de los mejores jugadores de la historia de Francia.
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Con la selección, marcó su primer gol en 2017 ante Países Bajos y, a los 19 años, se convirtió en el segundo jugador más joven —solo tras Pelé— en anotar en una final del Mundial, al celebrar en el minuto 65 contra Croacia y llevar a Francia al título en 2018.
¿Cuántos goles lleva el francés y en qué competiciones ha marcado más?
¿Cuántos goles ha marcado Mbappé con Francia?
|Competición
|Partidos
|Goles
|Mundial
|16
|16
|Eurocopa
|9
|1
|Clasificación para el Mundial
|16
|11
|Clasificación para la Eurocopa
|13
|12
|Liga de Naciones de la UEFA
|21
|9
|Partidos amistosos internacionales
|25
|11
|100
|60
¿Cuántos goles ha marcado Mbappé en el Mundial?
|Edición
|Partidos
|Goles
|Mundial 2018
|7
|4
|Mundial de 2022
|7
|8
|Copa del Mundo de 2026
|2
|4
|16
|16
El historial de Mbappé en la Eurocopa
|Edición
|Partidos
|Goles
|Eurocopa 2020
|4
|0
|Eurocopa 2024
|5
|1
|9
|1
Goles en la fase de clasificación para el Mundial
|Edición
|Goles
|Eliminatorias para el Mundial de 2018
|1
|Eliminatorias para el Mundial de 2022
|5
|Clasificatorios para el Mundial de 2026
|5
|11
Goles de Mbappé en partidos amistosos con Francia
|Partidos
|Goles
|25
|11
Hat-tricks de Mbappé con Francia
|Partido
|Goles
|Competición
|Fecha
|Francia 8-0 Kazajistán
|4
|Clasificatorio para el Mundial de la FIFA 2022
|13 de noviembre de 2021
|Francia 3-3 Argentina
|3
|Copa del Mundo de la FIFA 2022
|18 de diciembre de 2022
|Francia 14-0 Gibraltar
|0
|Clasificatorios para la Eurocopa 2024
|18 de noviembre de 2023
Los rivales favoritos de Mbappé
|Equipo
|Goles
|Países Bajos
|6
|Argentina
|5
|Kazajistán
|4
|Gibraltar
|4
|Ucrania
|4
|Islandia
|3
|Polonia
|3