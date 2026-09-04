Cuántos fichajes de última hora: a 3,25, gol de Woltemade contra el Milan, la Fiorentina apunta a Beto y Goncalves

Un mercado activo hasta el último día, con muchos fichajes de última hora que podrían debutar de inmediato en la tercera jornada de Serie A, que arranca el viernes por la noche con el duelo entre Genoa y Como. Entre los hombres de Fabregas destaca precisamente el fichaje de Moise Kean: el delantero de Italia, ya goleador en el “Ferraris”, se paga a 2,50 en Sisal y a 2,55 en Planetwin365.





El nombre que más curiosidad despierta es sin duda el de Nick Woltemade, fichado hace un año por 90 millones procedente del Newcastle y ahora cedido a la Juventus: que el alemán marque de inmediato ante su afición en el gran partido contra el Milan es una opción fijada en 3,25. Más altas son las cuotas de goleador de los otros dos fichajes en busca del debut, el juventino Sarr y el milanista Hutchinson, ambos fijados en 6 veces lo apostado

Quien también ha cambiado mucho es la Fiorentina, todavía con 0 puntos y 0 goles tras dos jornadas. Será Beto quien sustituya al saliente Kean y el ex del Udinese en la tabla de goleadores contra el Torino se ofrece a 2,75, cuota que sube ligeramente a 3,00 para Goncalves, portugués llegado del Sporting de Lisboa. En el mismo partido, ojo a la ley del ex: Rolando Mandragora ha vuelto al Torino tras cuatro temporadas en la Fiorentina. Su regreso al Franchi con gol se paga a 6,00.