Real Madrid y FC Barcelona vuelven a verse las caras esta temporada. El conjunto blanco, tras ganar de forma eficaz en el Camp Nou en la primera vuelta, quiere volver a demostrar que tiene la supremacía del fútbol español… curiosamente en un país muy lejano. Los de Ancelotti, líderes destacados en la Liga, se miden a los de Xavi en las semifinales de la Supercopa de España, un torneo en el que ambos equipos se han visto en varias ocasiones, especialmente en los últimos años.

Han sido siete las ocasiones en la que los blancos y los azulgranas se han visto frente a frente. El balance es de lo más demoledor para el conjunto de la capital de España: en seis de los 7 duelos en los que las dos súperpotencias del fútbol de nuestro país se han visto las caras, en 6 ha sido el Real Madrid el que ha conseguido levantar el trofeo. Por el momento, no se habían medido en el nuevo formato de “Final 4” que ha establecido la RFEF, ya que en 2020 y 2021, uno de los dos llegó a la final, pero el otro no, por lo que no se pudo ver un Clásico en este nuevo modelo… hasta ahora.

La 1988/1989, primera campaña en la que la Supercopa vio un Clásico

Para observar el primer precedente del duelo directo entre madrileños y azulgranas, hay que remontarse a la 1988/1989. En aquella ocasión, el trofeo fue a parar a las vitrinas del Santiago Bernabéu, ya que, a pesar de que el Barcelona venció en el encuentro de vuelta, el gol anotado por el cuadro blanco en aquel duelo, sumado al 2-0 del partido de ida, hizo que la Supercopa fuera para el Real Madrid, siendo la primera vez que vencía a su eterno rival en esta competición.

La 1990/91, uno de los resultados más contundentes

Apenas dos temporadas después, en la 1990/91, ambos conjuntos se volvían a ver las caras. Y, de nuevo, el resultado volvió a ser favorable al Real Madrid, que se hizo con una nueva edición de la Supercopa, y además, de una forma de lo más contundente, ya que el resultado global de los dos encuentros fue de 5-1 para los blancos, dejando claro que arrancaban la temporada en mejor forma que sus rivales de Barcelona.

La 1993/94, una nueva muestra de poder del Real Madrid

Para ver el siguiente Clásico en la Supercopa de España, hubo que esperar algo más de tiempo. En la 1993/94 se volvieron a ver las caras los dos conjuntos, y de nuevo, fue el Real Madrid el que se llevó el gato al agua. Liderado por dos excelsos jugadores como Zamorano y Alfonso, que anotaron dos goles cada uno, el resultado global fue de 4-2 y el cuadro merengue volvía a alzarse con el que entonces era al primer trofeo de la temporada oficial, aumentando su balance en duelos directos en esta competición a 3-0.

La 1997/98, nuevo duelo, mismo resultado

El siguiente precedente que hay de un Clásico en este torneo es en la temporada 1997/98. En aquella ocasión, fue una vez más el conjunto de la capital de España el que se llevaría el trofeo a sus vitrinas. A pesar de que en la ida, fue el Barcelona el que se llevó el partido con un resultado de 2 goles a 1, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid demostró su superioridad y venció de forma contundente, asestando a su rival un 4-1 que a la postre fue clave para que el resultado se decantara a su favor.

La 2011/12, única ocasión en la que el Barça logró ganar el título

Tuvieron que pasar más de diez años para que Real Madrid y Barça se enfrentaran. Y, en aquella ocasión, saltó la “sorpresa”, ya que ha sido la única ocasión en la que el cuadro azulgrana ha levantado la Supercopa en frente de su eterno rival de la capital de España. En aquella ocasión, con Guardiola y Mourinho en los banquillos, el conjunto de la Ciudad Condal se llevó el triunfo. Tras un igualado encuentro de ida, en el que ambos conjuntos empataron a 2, todo estaba por decidir en el Camp Nou, en medio de un clima de gran tensión por parte de los dos conjuntos.

En el choque de vuelta, fue el cuadro local, el del Camp Nou, el que terminó consiguiendo el triunfo. 3-2 fue el resultado de aquel partido, decidiendo el destino del torneo, que fue el primer duelo directo en la final del primer trofeo de la temporada oficial que fue a parar a las vitrinas del estadio catalán en vez del madrileño.

En la 2012/13, tiempo de revancha para el Real Madrid

A pesar de esto, no hubo tiempo de reflexión, ya que en la siguiente temporada, ambos equipos se volvían a enfrentar, pero el resultado fue muy diferente. En esta ocasión, el Real Madrid, en la que sería la última Supercopa de España con Mourinho en el banquillo, volvía a levantar el trofeo ante su gran rival, dando un gran golpe sobre la mesa para comenzar la temporada.

Tras perder el encuentro de ida por 3 goles a 2, el Real Madrid logró imponer su ley, y en su estadio, ante su afición, el cuadro blanco logró llevarse el trofeo. Con un resultado de 2 goles a 1, el conjunto entrenado por el preparador luso logró llevarse de nuevo el título, dejando atrás los malos recuerdos de la temporada anterior.

La 2017/18, de nuevo goleada blanca

El último precedente que se tiene de un duelo directo entre Real Madrid y Barcelona es el de la 2017/18, con Zidane y Ernesto Valverde en los banquillos. En aquella ocasión, de nuevo fue el cuadro blanco el que terminó llevándose la victoria en uno de los torneos con más prestigio de España. En el choque de ida, en el que terminó siendo expulsado Cristiano Ronaldo, el cuadro blanco arrolló al Barcelona en el Camp Nou, venciendo por 1-3.

El artículo sigue a continuación

En el duelo de vuelta, el cuadro blanco optó por rentabilizar su ventaja, y de hecho, aumentarla, ya que venció por dos goles a cero, e igualó el mayor resultado global que ha tenido en la Supercopa con uno de sus mayores rivales de siempre.