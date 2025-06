¿Cuánto tiempo mantendrá la cirugía de hombro a Jude Bellingham fuera de juego? Se establece un plazo para la recuperación del astro del Real Madrid mientras se confirma la operación por una lesión problemática

Jude Bellingham ha confirmado que se someterá a una cirugía de hombro, pero ¿cuánto tiempo mantendrá esto fuera de acción a la súper estrella del Real Madrid?

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El internacional inglés Bellingham se dislocó el hombro izquierdo durante un encuentro con el Rayo Vallecano en noviembre de 2023, durante su campaña debut como otro ‘Galáctico’ en el Santiago Bernabeu.

EL PANORAMA MÁS AMPLIO

El mediocampista de 21 años ha sido afectado por ese inconveniente desde entonces, lo que lo ha obligado a jugar con dolor mientras usa un soporte especial para el hombro. Después de varios meses de especulación con respecto a una operación, Bellingham se está preparando para pasar por el quirófano.

LO QUE DIJO BELLINGHAM

Ha dicho mientras representaba al Real en el Mundial de Clubes de la FIFA: “He llegado al punto en el que el dolor no es tan malo, pero estaba harto de jugar con el cabestrillo. Estoy perdiendo mucho peso por sudar tanto, y he decidido operarme después del torneo. He esperado mucho tiempo, y mi paciencia se está agotando, pero los fisioterapeutas y médicos han sido increíbles. Solo quiero sentirme libre.”

¿SABÍAS QUE?

Según The Athletic, Bellingham “probablemente estará fuera de acción durante alrededor de 12 semanas mientras se recupera de la operación y se espera que se pierda el comienzo de la temporada 2025-26 de La Liga”.

Si es posible que Bellingham quede fuera hasta el Año Nuevo, el periodista Alberto Pereiro dijo a Onda Cero: “Entre tres y cuatro meses de baja. No hay posibilidad de que él pueda adelantar los plazos demasiado. Posiblemente todo el año 2025. La recuperación completa del hombro no puede acortarse mucho. No podía esperar un día más, ya que tenía un dolor terrible.”

¿QUÉ SIGUE?

El Real espera que Bellingham no se vea obligado a ausentarse varios meses, pero tampoco apresurarán su recuperación. La noticia de una cirugía inminente será bienvenida por el campamento de Inglaterra, con una presencia talismánica en el equipo de los Tres Leones aparentemente lista para estar en plena forma para la Copa del Mundo de 2026.