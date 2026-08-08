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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

¿Cuánto pagaría el Liverpool por el fichaje definitivo de Araújo? Al descubierto el valor de la cláusula

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Fichaje sorpresa en el mercado

El traspaso de Ronald Araújo del Barcelona al Liverpool en calidad de cedido ha provocado una gran sorpresa en el mercado de fichajes veraniego, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por el cual el defensa uruguayo pasa a las filas del equipo inglés, con una opción que permite al Liverpool retener sus servicios de forma definitiva al final de la temporada.

Ronald Araújo está previsto que abandone el Barcelona hoy, como paso previo a incorporarse al Liverpool y vivir una nueva experiencia en la Premier League, después de haber quedado fuera de los planes de participación con el conjunto catalán en el Trofeo Joan Gamper.

El traspaso del defensa uruguayo al estadio de Anfield representa una de las sorpresas más destacadas del mercado veraniego, sobre todo porque a Araújo se le consideraba durante los últimos años uno de los elementos importantes en la defensa del Barcelona.

Según el diario "Mundo Deportivo", el acuerdo alcanzado por el Barcelona y el Liverpool respecto a la cesión incluye una opción de compra a favor del club inglés, lo que otorga a este último la oportunidad de tomar la decisión final sobre el futuro del jugador tras el final de la temporada, en función de su nivel y del grado de convencimiento del cuerpo técnico y la dirección acerca de su continuidad.

Y aunque el valor de la opción de compra no se conocía en un principio, fuentes conocedoras de las negociaciones aseguraron que el Liverpool estaría obligado a pagar 55 millones de euros al Barcelona si decide retener los servicios de Araújo de forma definitiva.

De este modo, el traspaso del defensa uruguayo al Liverpool no será una simple cesión por una temporada, sino que podría convertirse en un fichaje permanente si el jugador logra reivindicarse dentro del equipo inglés y convence a la dirección del club para activar la opción de compra.

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