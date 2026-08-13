¿Cuánto gana el Milan con la salida de Reijnders al Manchester City? Las cifras

¿Cuánto gana el Milan por el traspaso de Tijani Reijnders del Manchester City al Al Qadsiah por 60 millones de euros? El neerlandés fue vendido por una base fija de 54,9 millones y registró una plusvalía de 41,9 millones en el ejercicio 2024/25.



LOS BONUS - La estructura de bonus pactada por la gestión de Furlani preveía objetivos tanto de equipo como individuales:



- 5 millones de euros: Clasificación del City para la Champions League 2026/27

- 2 millones de euros: Victoria en la Champions League 2025/26

- 1 millón de euros: Victoria en la Premier League

- 1 millón de euros: Premio a Jugador del Año en la Premier League

- 2 millones de euros: Victoria del Balón de Oro

- 3 millones de euros: Ligados a la permanencia en el City más allá de 2030 (1 millón al año)



CUÁNTO GANA EL MILAN - En el contrato firmado entre los dos clubes se incluyó una cláusula específica: si el Manchester City hubiera traspasado a Reijnders de manera definitiva antes de 2030, el Milan habría devengado inmediatamente el importe íntegro de los 14 millones de euros en bonus, independientemente de que se hubieran alcanzado realmente los objetivos deportivos sobre el campo. Ergo, si la operación con el Al Qadsiah por unos 60 millones de euros llegara a concretarse y el jugador aceptara el traspaso, en las cuentas de 2026/27 del Milan se activaría el ingreso inmediato de los 14 millones de euros restantes bajo el concepto de "otros ingresos por gestión de jugadores".