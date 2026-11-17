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Por fin empiezan a llegar noticias alentadoras para la Juventus sobre el futuro de Kenan Yildiz, que, tras días de incertidumbre por su lesión, ha vuelto a dejarse ver en el campo.

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El centrocampista turco Kenan Yildiz sigue de baja desde la primera parte de la temporada por la lesión en el pie que sufrió durante el primer partido de la campaña contra el Frosinone. La Juventus lleva, de hecho, sin su número 10 desde el pasado agosto y, tras la intervención realizada el 31 de agosto en Augsburgo, Alemania, hay una gran expectación por volver a verlo en el campo.

SE ENTRENA CON EL BALÓN

Y desde la Continassa (y los perfiles de la Juventus en redes sociales), tras la preocupación de los últimos días, por fin han llegado buenas noticias para Luciano Spalletti, que, en su ausencia, ha tenido que cambiar de sistema una y otra vez. El exjugador del Bayern de Múnich ha vuelto a dejarse ver en un campo de fútbol con el balón en los pies. No es nada extraordinario, pero sí una señal de que se acerca la fecha de su regreso al campo.

«UN PASO A LA VEZ»

En el vídeo, Yildiz aparece primero corriendo a un ritmo suave; después, conduciendo el balón en carrera; luego, haciendo un pequeño eslalon entre conos con cambios de dirección y, por último, intercambiando pases cortos con el preparador. La Juventus describió así el vídeo: «One step at a time», que se traduce literalmente como «un paso a la vez», señal de que su regreso no está tan lejos.

LA FECHA DEL REGRESO

Según informaron varios medios italianos, el plan preveía que volviera al campo para este tipo de actividades ya a principios de la semana pasada, pero, como ha precisado la Juventus, el club no tiene ninguna prisa por hacer regresar a Yildiz y arriesgarse a que surjan otros problemas. Cuando el turco vuelva al campo, estará al 100 % y será para permanecer en él el mayor tiempo posible. Spalletti lo necesita, pero tendrá que tener paciencia. La sensación es que aún hará falta algo menos de un mes para que vuelva a ser titular.