La final del Mundial 2026 se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio. España acaba de confirmar su plaza en la final, contra Inglaterra o Argentina, con el ganador de la semifinal de esta noche todavía por confirmarse.

Según los últimos datos de seguimiento del mercado de reventa de SeatPick, los precios de las entradas han caído a su punto más bajo desde que comenzaron las ventas. Esta bajada se debe en gran medida al enfriamiento de la demanda local tras la eliminación de los coanfitriones Estados Unidos, México y Canadá, junto con un lote adicional de entradas primarias liberado por la FIFA que impulsó la oferta general.

Mientras los precios de las entradas para el gran espectáculo alcanzan máximos históricos, los aficionados que quieran mejorar su estrategia para el día del partido desde casa pueden recurrir a las casas de apuestas digitales. Maximizar tu bankroll inicial antes del saque inicial es una gran manera de explorar los mercados del partido. Asegúrate de aplicar el código promocional de 1xbet activo durante el registro para reclamar recompensas exclusivas de bienvenida.

Deja que GOAL te explique toda la información sobre las entradas para la final del Mundial 2026, incluido cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

World Cup - Final 19 jul 2026 - 15:00 MetLife Stadium

¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial 2026?

Las entradas para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium han sido consideradas las entradas más caras de todo el torneo del Mundial.

Esto representa un aumento récord en comparación con la final de 2022 en Qatar, donde la localidad de mayor valor facial costaba aproximadamente 1.600 $.

Sin embargo, hay una enorme diferencia entre lo que cuestan oficialmente las entradas a valor facial directamente de la FIFA y lo que realmente están alcanzando en el mercado secundario.

Nuevos datos del mercado de reventa de SeatPick subrayan esta brecha, al revelar que el precio medio de una entrada para la final ha alcanzado las 10.904 £, mientras que las ofertas premium más exclusivas llegan a un máximo de 200.367 $.

Precios oficiales de la final del Mundial de la FIFA

Los precios oficiales estándar a valor facial de la FIFA oscilaban entre 2.030 $ y 6.730 $ según la categoría de asiento estándar.

Sin embargo, como la FIFA implementó un modelo de precios dinámicos muy publicitado para su inventario primario, las tarifas a valor facial para las zonas premium Front Category 1 directamente desde el portal de la FIFA acabaron escalando hasta unos desorbitados 32.970 $.

El sistema oficial de niveles a valor facial se divide estructuralmente en cuatro secciones principales:

Categoría 1 (graderío inferior, bandas preferentes): Inicialmente, 6.730 $ como valor facial base, con lanzamientos prime Front Category que alcanzaron dinámicamente un pico de 32.970 $.

Categoría 2 (graderíos inferior y superior, esquinas/bordes exteriores): Valor facial fijo de 4.210 $.

Categoría 3 (graderío superior, detrás de las porterías): Valor facial fijo de 2.790 $.

Categoría 4 (graderío superior, la más alejada del terreno de juego): La opción de acceso más barata, con un precio de 2.030 $.

Mercado secundario y precios de reventa

Como la FIFA optó por no limitar los precios de reventa en su Mercado oficial de Reventa/Intercambio, con el objetivo de desincentivar que los revendedores migraran por completo a plataformas de terceros, los precios de salida se han desvinculado por completo del valor facial original.

Entradas más baratas : Si buscas la entrada de acceso más barata posible solo para estar dentro del estadio, los anuncios del mercado secundario para las filas más altas del anillo superior arrancan actualmente entre 8.000 $ y 9.775 $.

Precio medio de reventa : Sumando todas las secciones, el precio medio actual de seguimiento de una entrada para la final en el mercado secundario ronda ahora mismo los 11.272 $.

Asientos premium en el anillo inferior: Si quieres un asiento verificado de Categoría 1 cerca del campo, las estimaciones en los mercados secundarios suelen moverse entre 15.000 $ y 38.000 $+.

¿Cómo comprar entradas para la final del Mundial 2026?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas del Mundial, incluidos la preventa Visa y los primeros Random Selection Draws, han concluido.

Con una demanda récord, la disponibilidad primaria a través de las fases iniciales es ahora extremadamente limitada.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de ventas de última hora: Esta fase está activa actualmente y funciona por orden de llegada. A diferencia de los sorteos, estas son transacciones en tiempo real. Esta es la última ventana para comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: Esta es la única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a valor facial. Permanecerá abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . A menudo son las mejores opciones para partidos de eliminatorias con alta demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor facial. Comprueba siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium es un recinto multiusos situado en el Meadowlands Sports Complex de East Rutherford, Nueva Jersey, a 8 km al oeste de la ciudad de Nueva York. El estadio abrió en 2010, sustituyendo al Giants Stadium, y es la sede habitual de los New York Giants y los New York Jets, ambos famosos de la NFL.

El MetLife Stadium está muy acostumbrado a albergar partidos de fútbol, ya que ha acogido encuentros de varios torneos, incluida la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).

Se preparó para albergar la final del Mundial 2026 acogiendo la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025, con el Chelsea enfrentándose al Paris Saint-Germain ante una asistencia de 81.118 espectadores.

Los detalles sobre los precios de las entradas para la final del Mundial han generado un importante debate entre los aficionados internacionales al fútbol que planifican sus calendarios del torneo. Asistir a un gran acontecimiento deportivo mundial implica una planificación considerable, y los aficionados siguen de cerca las fases oficiales de distribución y las categorías de asientos. Más allá de la asistencia en directo, muchos espectadores siguen los mercados del torneo evaluando las cuotas al ganador final y las estadísticas de los jugadores. Para quienes tengan intención de participar en apuestas deportivas online durante las competiciones internacionales, completar el proceso de registro en betano permite un acceso fluido a líneas completas del torneo y a opciones de apuestas en vivo. Tener un perfil activo garantiza que los apostantes puedan revisar fácilmente los bonos promocionales y seguir la evolución de las cuotas durante la competición.

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