¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial? Guía de precios 2026, reventa, final y más

¿Quieres ver algún partido del Mundial este verano? El torneo empieza el 11 de junio, así que aún puedes conseguir entradas para los estadios de Norteamérica.
Aunque ya pasaron varias ventanas de venta, aún hay entradas para todos los partidos de la fase de grupos y la fase eliminatoria.
Deja que GOAL te guíe con toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, tanto para la fase de grupos como para la fase eliminatoria, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial?
La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a los 6.730 dólares; en reventa, aún más.
Categorías oficiales de precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y precios de reventa
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficiales
Rango estimado en el mercado secundario
11-27 de junio
Fase de grupos (países anfitriones)
400–2.735 $
1.199–5.500 $+ (1.950 $)
11–27 de junio
Fase de grupos (grandes equipos neutrales)
120–1.200
750–3.800 $ (1.650 $)
Del 11 al 27 de junio
Fase de grupos (partidos estándar en campo neutral)
120–1.200 $
202–2.500 $ (1.092 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes de gran afluencia)
225–540 $
550 – 3.200 dólares (1.250 dólares)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225 $ – 540 $
400–2.800 € (1.134 €)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
Precios de la Copa del Mundo 2026 por categoría:
Categoría
Fase de grupos
Octavos y cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 dólares
400 - 800 dólares
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200–500 $
600 - 2.790 dólares
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 – 2.030
Lista de los partidos restantes de la Copa del Mundo de 2026 y entradas
Fase
Fechas
Sedes
Selecciones
Entradas
Octavos de final
6 de julio
Arlington, Texas, EE. UU.
Portugal contra España
6 de julio
Seattle, Washington, EE. UU.
Estados Unidos vs. Bélgica
7 de julio
Atlanta, EE. UU.
Argentina vs. Egipto
7 de julio
Vancouver, Canadá
Suiza vs. Colombia
Cuartos de final
9 de julio
Foxborough, EE. UU.
Francia vs. Marruecos
10 de julio
California, EE. UU.
Portugal/España vs. EE. UU./Bélgica
11 de julio
Miami, EE. UU.
Noruega vs. Inglaterra
11 de julio
Kansas City, EE. UU.
Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia/Ghana
Semifinales
14 y 15 de julio
Dallas, EE. UU.
Francia / Marruecos vs. Portugal / España / EE. UU. / Bélgica
Atlanta, EE. UU.
Noruega / Inglaterra vs. Argentina / Egipto / Suiza / Colombia / Ghana
3.º puesto
18 de julio
Miami, EE. UU.
Francia / Marruecos / Portugal / España / EE. UU. / Bélgica vs. Noruega / Inglaterra / Argentina / Egipto / Suiza / Colombia / Ghana
Final
19 de julio
Nueva Jersey
Francia / Marruecos / Portugal / España / EE. UU. / Bélgica vs. Noruega / Inglaterra / Argentina / Egipto / Suiza / Colombia / Ghana
¿Cómo comprar entradas para el Mundial?
Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios), y la demanda ha sido muy alta, por lo que apenas quedan entradas.
A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada, transacciones en tiempo real. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se jugarán 104 partidos en 39 días.
Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo será organizado por tres países.
¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
Las sedes son:
- Canadá: Toronto y Vancouver
- México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.