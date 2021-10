Cuánto cuesta el despido de Koeman y qué dinero tiene el Barcelona para contratar un nuevo entrenador

La destitución del holandés significará que el club tendrá muy poco dinero para poder firmar un nuevo cuerpo técnico: unos 2.9 millones de euros.

Ronald Koeman ya es historia en el banquillo del Barcelona. El holandés fue fulminado de madrugada, tras la derrota ante el Rayo Vallecano. Y ahora, el Barcelona tendrá que afrontar una situación compleja. Indemnizar al tulipán y afrontar el pago del nuevo cuerpo técnico. Despedir al holandés significará afrontar un gasto "extra" enorme.

Koeman: las fórmulas para su despido y la indemnización

Fichado por Josep María Bartomeu, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2022, Ronald Koeman se convierte ahora en una "patata caliente" para el club. Fuentes consultadas por Goal reconocen que el coste de despedir a Koeman será alto. Rescindir el contrato del entrenador tendrá un coste de casi 13 millones de euros. ¿Tendría que pagar ese dinero ya? En teoría, no estaría obligado a ello. Según consta en el reglamento de la RFEF, el Barcelona no estaría obligado a liquidar o satisfacer a Koeman ahora mismo, ya que podría hacerlo a final de temporada. Además, si fuera por la vía laboral, esos pagos pendientes podrían demorarse con el paso del tiempo. Incluso más allá del 30 de junio. Sin ir más lejos, se podría repetir el caso de Quique Setién, todavía pendiente de cobrar cantidades aún no satisfechas. El cántabro, que apenas duró seis meses en el cargo, está reclamando casi 4 millones de euros.

Un contrato con connotaciones inéditas

El caso de Koeman es realmente extraño, por no decir inédito. Si continuaba en el cargo, seguía cobrando su ficha, de casi 7 millones netos por temporada. Si no renovaba su contrato, el club debía indemnizarle con 6 millones, ya que ese dinero estaría vinculado a la indemnización que pagó el técnico a la federación holandesa, para poder firmar por el Barcelona. Y ahora, una vez despedido, el Barcelona tendrá que afrontar el pago de 13 millones para liquidar el contrato. En todos los supuestos, Koeman cobra y el Barcelona paga.

El 4% del límite salarial para fichar nuevo entrenador

Tras el despido fulminante de Koeman, el FC Barcelona, que ha reconocido pérdidas este curso por 481 millones de euros, tendrá que contratar un nuevo entrenador. El reglamento del control económico de la Liga permitiría esa opción, pero con restricciones importantes, como explicó Sergio Fernández en el diario "Marca". Destituido Koeman, para fichar otro entrenador, sólo dispondrá del 4% de su límite salarial para poder hacerlo. Es decir, que el Barcelona sólo podría gastar 3.8 millones para contratar un nuevo entrenador, su segundo y un preparador físico.

Apenas 2.9 millones para fichar al nuevo cuerpo técnico

Al sustituto de Koeman no le podrán firmar un contrato por un dinero mínimo y que ese contrato fuera ascendente en futuras temporadas. Si eso se produjera, LaLiga podría entender esa "jugada" como un salario, imputando la media de los años de contrato del nuevo cuerpo técnico. A eso hay que añadir una circunstancia excepcional del reglamento económico. Al haber tardado varios meses en despedir a Koeman, eso repercute en que ahora podrán destinar incluso menos dinero para pagar al nuevo cuerpo técnico que quieran firmar.

Así lo explicó el periodista Roberto Bayón, que explica que, al haber transcurrido ya hasta 3 meses del comienzo de temporada, el club tendrá que compensar los 3 meses de Koeman, con lo cual ya no podrán pagarle al nuevo esos 3.88 millones, sino que sólo podrían usar ya un 3%. Es decir, el Barcelona, en teoría, sólo podrá pagar como máximo unos 2.9 "kilos" al nuevo cuerpo técnico. Un obstáculo importante.

Con el límite salarial a cuestas

El Barcelona sigue excedido de límite salarial. Es decir, sigue rigiéndose por la regla del "4 por 1". Tiene que ahorrar 4 para poder gastar 1. LaLiga le permite usar el 4% de su fair play (97 millones), para fichar un nuevo cuerpo técnico. Y aunque Ferran Reverter anunció que se había generado un ahorro de unos 20 millones de euros, de ahí habría que descontar las renovaciones de Pedri y Andu Fati, que habrían mejorado sus salarios, algo que también reduciría ese margen. Y ahí también habría que descontar el despido o la indemnización de Koeman por su despido.