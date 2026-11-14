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Kevin De Bruyne podría estar cerca de una salida anticipada del SSC Nápoles. Su esposa, Michele, habló de sus planes de regresar a Bélgica en la revista belga NINA.

El matrimonio y sus tres hijos se plantean dejar Italia, según hizo público Michele De Bruyne: «Por supuesto, pensamos juntos en el futuro. Y cada vez nos decimos más a menudo: nos mudaremos a Limburgo. Cuanto antes estemos allí, mejor».

Aunque la familia aprecia las ventajas de Nápoles en cuanto al clima y la oferta gastronómica, en el día a día pesan más los inconvenientes de la enorme popularidad. «Kevin lleva una vida muy limitada en Nápoles. No es especialmente agradable para él. Además, no podemos hacer nada juntos como familia en la ciudad. Es la otra cara de la moneda, ¿no?», dijo su esposa.

Michele De Bruyne añadió: «En Manchester era diferente. En el lugar donde vivíamos, la gente nos veía tan a menudo que ya no era nada especial. Podíamos salir a la calle sin que nos hicieran ni una sola foto. En Nápoles eso es imposible».

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Como el internacional belga ya ha ganado numerosos títulos a lo largo de su carrera, la planificación de su vida personal cobra cada vez más importancia, explicó ella: «Llega un momento en que el fútbol deja de ser la prioridad. Ya lo has ganado todo, ya lo has conseguido todo. ¿Por qué ibas a poner patas arriba la vida de tus hijos?».

Getty Images

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Kevin De Bruyne no congenió con Antonio Conte en el Nápoles

El centrocampista de 35 años atraviesa una etapa difícil en Nápoles que no comenzó esta temporada. El equipo dirigido por Max Allegri ocupa actualmente tan solo la décima posición de la Serie A.

De Bruyne había llegado al Nápoles en el verano de 2025 con grandes expectativas. Tras una década en Inglaterra, el mediapunta firmó un contrato de dos años y pasó a figurar entre los jugadores mejor pagados de la liga.

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Pero De Bruyne no encontró la felicidad ni con el entonces entrenador Antonio Conte ni con su sucesor, Allegri. Además de los problemas físicos y las informaciones sobre tensiones con sus compañeros en el vestuario, fue sobre todo el planteamiento táctico de Conte lo que frustró a De Bruyne.

«Fue difícil para mí, porque Conte tiene una idea del fútbol muy diferente a la mía», dijo De Bruyne en julio al diario belga Het Nieuwsblad. «Nunca tuve la oportunidad de jugar en mi posición favorita», añadió. Preguntado si se alegraba de que Conte pusiera fin a su etapa en verano, De Bruyne respondió: «Sí. Desde mi punto de vista, no tenía por qué quedarse».

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Hasta ahora, el belga ha disputado 36 partidos oficiales con el Nápoles, en los que ha marcado nueve goles y ha dado seis asistencias. Recientemente, De Telegraaf informó de que el PSV Eindhoven estaba interesado en fichar a De Bruyne en el mercado de invierno. Su contrato en Italia vence al final de la temporada.