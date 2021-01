Ante Palmeiras, por la heroica: ¿cuántas series dio vuelta River en la era Gallardo?

El Millonario sufrió una de las peores derrotas durante el ciclo del Muñeco y, ahora, deberá ir a golear a Sao Paulo.

La era Marcelo Gallardo en River está signada por triunfos históricos, logros inigualables y títulos inolvidables. Pero también, por algunas derrotas durísimas, como la eliminación ante en semifinales en 2017 o la final ante Flamengo en 2019. Fue Palmeiras, en esta nueva edición, quien se anotó en esta escasa, pero llamativa lista con el 3-0 que le propinó en el Libertadores de América y que obligará al Millonario a buscar la heroica en el Allianz Parque.

Así y todo, no es la primera vez que el Muñeco se encuentra ante esta situación adversa. En 2017, no pudo en la altura de Cochabamba ante Jorge Wilstermann (3-0) y, luego, lo goleó 8-0 en el Monumental. También sabe lo que es dar vuelta resultados en : en 2018 había caído 1-0 ante Gremio y lo eliminó en el Arena do Gremio, mientras que en 2015 también había perdido con Cruzeiro por la mínima y se impuso por 3-0 en el Mineirao.

Esta es la sexta vez que cae en el partido de ida en el plano internacional y logró torcer la historia en cuatro oportunidades. Solo ante Independiente del Valle, en 2016, no pudo superar el 2-0 que se había llevado de . A esas cinco llaves, además, hay que sumarle una en el plano local, por la Copa de la Superliga: en 2019, le ganó 3-0, también en el primer chico, y, aunque en la vuelta logró un 4-1, no le alcanzó para meterse en semifinales. Una curiosidad: siempre que perdió, lo hizo sin convertir goles.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Esta vez, por supuesto, la historia será muy diferente. El marcador es abultado y el rival demostró toda su jerarquía en un ratito de buen fútbol. ¿Logrará la hazaña?

Todas las series que River tuvo que dar vuelta:

COMPETENCIA INSTANCIA PARTIDO DE IDA PARTIDO DE VUELTA 2015 4° de final River 0-1 Cruzeiro Cruzeiro 0-3 River Copa Libertadores 2016 8° de final Indepte. del Valle 2-0 River River 1-0 Indepte. del Valle Copa Libertadores 2017 4° de final J. Wilstermann 3-0 River River 8-0 J. Wilstermann Copa Libertadores 2018 Semifinal River 0-1 Gremio Gremio 1-2 River 2019 Final Atl. Paranaense 1-0 River River 3-0 Atl. Paranaense Copa de la Superliga 2019 4° de final Atl. Tucumán 3-0 River River 4-1 Atl. Tucumán Copa Libertadores 2020 Semifinal River 0-3 Palmeiras Palmeiras - River

*En negrita, la única vez que River no pudo dar vuelta una serie.