¿Cuántas finales de Copa del Rey ha jugado y ganado Messi?

Esta noche en La Cartuja, Lionel Messi sumará su décima final de Copa. Hasta hoy, el argentino ha ganado seis

Desde que Pep Guardiola cogiese el primer equipo del Barça en verano de 2008, el conjunto azulgrana ha disputado nueve finales de la Copa del Rey en doce temporadas. La de esta noche en La Cartuja de Sevilla será la décima en trece ediciones, un récord nunca jamás igualado por ningún equipo. Precisamente, el club que más cerca se quedó de esa cifra fue el Athletic Club de Bilbao, el rival del Barça esta noche, que entre 1903 y 1916 disputó nueve finales del Campeonato de España, el título denominado ahora Copa del Rey.

Las diez finales del Barcelona desde 2009 tienen, precisamente, un denominador común: Lionel Messi. El delantero argentino ha sido titular en las nueve finales disputadas hasta hoy por el equipo blaugrana desde que en el año 2009 Guardiola le volvió a dar importancia al título. Y es que, entre 1998 y 2009, los catalanes no disputaron ninguna final de Copa. En 1998 se impusieron al Mallorca en Mestalla, con Louis Van Gaal de entrenador, pero desde ese momento desaparecieron de la lucha por el cetro copero.

Diez años después de esa final, el Barça volvió a levantar la Copa en el estadio valenciano ante el segundo club con más trofeos de la historia, el Athletic (23). El primero, a gran distancia, es el mismo Barça (30). Pero el único futbolista que ha disputado los todos los minutos de las nueve últimas finales es Messi. Sergio Busquets también ha jugado las nueve, y hoy será titular, pero el de Badia del Vallès fue sustituído en dos de ellas: en la final del 2010-11 ante el Real Madrid (victoria blanca por 0-1) Guardiola cambió al centrocampista en el minuto 108, mientras que en la de 2017-18 en el Wanda Metropolitano ante el Sevilla (5-0), Ernesto Valverde le sentó en el 76.

Messi lo ha jugado todo. Y, junto a Busquets y Piqué, ha ganado seis de las nueve finales disputadas: 2008-09 (Athletic, 4-1); 2011-12 (Athletic, 3-0); 2014-15 (Athletic, 3-1); 2015-16 (Sevilla, 2-0); 2016-17 (Alavés, 3-1) y 2017-18 (Sevilla, 5-0). Messi ha levantado seis Copas del Rey, las mismas que Sergio Busquets, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Bernd Schuster, Joan Segarra y Josep Samitier. Todos ellos, jugadores del Barça en algún momento de su carrera. Precisamente, Schuster la ganó tres veces con el equipo culé, dos con el Atlético de Madrid y una con el Real Madrid. También ganó una vestido de blanco Samitier, por cinco que ganó como primera espada del Barcelona.

Siete goles y seis asistencias

Pero Messi no solo juega. También es decisivo en los títulos de Copa que el Barça ha ganado. Solo en una ocasión, un gol suyo no sirvió para que el equipo blaugrana levantara la Copa. Fue precisamente en la última final, en el Benito Villamarín ante el Valencia. El gol de Messi no fue suficiente y el conjunto de Valverde perdió por 2-1. Pero el resto de goles sí que tuvieron premio. Marcó un gol ante el Athletic en 2009, volvió a marcarle al conjunto basco en la final de 2012, marcó dos también ante el Athletic en 2015, marcó un gol ante el Alavés en 2017 y repitió con otro tanto en el Wanda en 2018, ante el Sevilla. Junto con los siete goles, Messi también ha asistido en seis ocasiones a sus compañeros en estas nueve finales.