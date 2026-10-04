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«¿Cuántas cosas no se dijeron sobre nosotros, los alemanes?» El seleccionador nacional Jürgen Klopp hace un balance entusiasta del parón XXL de selecciones

UEFA Nations League A
Grecia vs Alemania
Grecia
Alemania

Una victoria, dos empates, una derrota. Pese a un balance no sobresaliente en los cuatro primeros partidos de la Nations League, el seleccionador Jürgen Klopp ha sacado una conclusión extremadamente positiva.

Está "muy satisfecho", dijo el técnico de 59 años tras el 0-0 en Grecia el domingo por la noche en RTL, "porque sé de dónde venimos". Y Klopp fue más allá: "Si hace una semana me hubieran dicho que podíamos jugar una primera parte así, no me lo habría creído, porque nunca había visto algo así. Los chicos hicieron un partido increíble".

Especialmente en la primera parte en Tesalónica, el once de Klopp, con tres cambios respecto al 2-0 contra Serbia del pasado jueves, dominó casi a voluntad. Solo faltó una pizca de precisión en la definición o en el último pase previo, como por ejemplo en el caso del muy destacado extremo izquierdo del Friburgo Derry Scherhant.

Además, la selección alemana tuvo algo de mala suerte cuando el supuesto 1-0 de Jonathan Burkardt fue anulado por una mano previa de Tom Bischof, una acción que Klopp "habría dejado seguir", pero a la que tampoco quiso prestar una atención mayor.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images

¿Cuál es el balance de Jürgen Klopp de este parón de selecciones?

En su lugar, hizo balance de sus cuatro primeros partidos como seleccionador alemán y no pudo ocultar una cierta satisfacción y su contento.

"¿Cuántas cosas no se han dicho sobre nosotros, los alemanes? ¿Cómo jugamos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer?", dijo Klopp. "Hemos dado algunas señales de que podemos hacer varias cosas mejor de lo que se cree en este momento. Me alegro mucho por los chicos, me alegro por todos, porque también queríamos dar esa señal. Queremos cambiar algo, queremos poner algo en marcha".

Elogió explícitamente a su centro del campo, que, al igual que en el partido contra Serbia, estuvo formado por los mediocentros Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof (ambos del Bayern de Múnich) y el mediapunta Florian Wirtz. Klopp calificó de "sobresaliente" la actuación de Wirtz.

¿Cómo sigue Alemania en la Nations League?

Durante los próximos 14 días, según Klopp, se analizarán "con toda tranquilidad" los cuatro partidos disputados con dos plantillas diferentes.

En noviembre (13 y 16) están previstos los partidos en Serbia y en casa contra Países Bajos. Para lograr la clasificación a cuartos de final, la selección alemana necesita en principio dos victorias para superar todavía a Grecia o a la Oranje.

Aunque entonces Klopp afrontará la tarea con una convocatoria "normal" de 23 o 24 jugadores, remitió a su mantra: la "puerta está de par en par para todos".

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