¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional 2020 en Chile?

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, dio a conocer los plazos que se tienen para el retorno de la actividad en el torneo.

El presidente de , Juan Tagle, reveló los plazos que tiene la Comisión Retorno para el regreso de la actividad en el fútbol chileno, con los meses de julio y agosto como primera proyección.

En diálogo con Radio Cooperativa, el mandamás de Cruzados, que esta jornada celebra su aniversario número 83, incluso afirmó que cree posible disputar las 34 fechas que restan del Campeonato Nacional 2020.

"Estamos actuando en comunión con la ANFP y creo que, como en todas las actividades, hay que buscar el equilibrio, ahora ni siquiera hay que discutirlo, por ahora no se puede volver", dijo el dirigente respecto al regreso de la competencia que está suspendida por la crisis sanitaria a causa del Covid-19.

Y en la misma línea, explicó que la directiva que está a cargo de planificar la reanudación del torneo baraja que "los entrenamientos pueden regresar de acá a unas cinco semanas, pero el fútbol puede volver recién en julio o agosto y probablemente sin público. Ese es el rango de lazo que nos señalan los profesionales médicos".

Y agregó: "Por ahora tenemos la postura definida de terminar el campeonato con el formato estipulado porque pasar más allá de diciembre generará complicaciones en los contratos y otros temas (...) Creo que incluso arrancando en agosto es posible que se termine de jugar con las 34 fechas. En caso de alguna situación dramática que permita recién arrancar en septiembre u octubre debería cambiar la forma porque no sería bueno alargar el torneo hasta febrero".

Finalmente, el directivo del conjunto de Las Condes hizo referencia a la reducción salarial de los jugadores y funcionarios. “Por ahora no hemos planteado rebajas en los sueldos de ningún lado, estamos teniendo conversaciones con todos lo estamentos. Nosotros, por ahora, les dimos vacaciones a los jugadores, pero no vemos esa posibilidad. Lo que sí, es que vamos informando de todas las cosas que vamos evaluando y la idea es que no reciban impacto con esta situación”, cerró.