¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez en Manchester United?

El atacante chileno podría disputar los últimos dos duelos preparatorios que tienen contemplados los Diablos Rojos, ante Kristiansund y AC Milan.

El técnico de , Ole Gunar Solskjaer, espera contar con Alexis Sánchez al cierre de la pretemporada que realizan los Diablos Rojos antes del estreno en Premier League, el 11 de agosto frente al .

Así lo aseguró hace unos días durante la conferencia de prensa que ofreció en Perth, , lugar en que los de Old Trafford comenzaron su gira de preparación enfrentando a Perth Glory con un marcador favorable 2-0 con tantos de Marcus Rashford y J. Garner.

Luego la escuadra del chileno se llevó el triunfo por 4-0 frente al Leeds para después medir fuerzas ante el , cerrando el marcador por la cuenta mínima en el Estadio Nacional de Singapur, por la International Champions Cup. Los pupilos del noruego ratificaron su buen presente y le sacaron ventaja a la escuadra de Antonio Conte gracias a la solitaria anotación del joven de 17 años, Mason Greenwood, a los 76′.

El próximo duelo del United en este torneo será en , ante el , el próximo 25 de julio y, tras ese compromiso, se sumará el Niño Maravilla quien podría ver acción en los últimos dos duelos amistosos que tiene contemplado su equipo: el 30 de julio ante Kristiansund, en Oslo, y el 3 de agosto ante el , en Cardiff.

De hecho, en la antesala a su reincorporación, el DT ya le fijó una nueva meta para la temporada que arranca. "Sánchez puede conseguir 20 goles fácilmente", declaró Solksjaer en conversación con la BBC Sport. Esto después de su participación en la pasada donde mostró destellos de su mejor versión, la que lo catapultó desde el al United.

"No me gusta hablar demasiado de personas, pero Alexis ha aparecido en los titulares desde que llegó aquí. Tuvo un tiempo fantástico en el Arsenal y queremos encontrarlo marcando goles en Old Trafford de nuevo. Eso nos puede dar un impulso extra", insistió.

"Lo viste en la Copa América. La consistencia no ha estado aquí porque ha tenido algunas lesiones. Ves calidad y solo esperas que él vuelva a tener la consistencia en su juego. Ahora tiene una buena oportunidad", cerró.

Cabe recordar que el formado en cerró la peor campaña desde su estadía en Europa. En el pasado curso solo convirtió dos goles, en 27 encuentros en el cuadro inglés, su peor marca desde su llegada al Viejo Continente, superando así lo realizado en el , cuando anotó tres conquistas, en los años 2008-2009. Mientras, alista su retorno desde su natal Tocopilla...