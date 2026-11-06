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El regreso del entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, que se encuentra enfermo, sigue sin tener fecha, aunque hay un cauto optimismo de cara a después del parón de selecciones.

«He mantenido varias conversaciones telefónicas muy buenas con él en los últimos días. Se muestra muy positivo y parece estar en camino de recuperarse por completo. No hemos fijado ninguna fecha, pero el parón de selecciones nos dará una buena oportunidad para reflexionar un poco sobre todo esto y valorar cuándo podrá volver», dijo su ayudante Aaron Danks antes del partido de Bundesliga del sábado ante el Mainz 05.

El director deportivo Christoph Freund tampoco quiso fijar una fecha concreta, pero subrayó que la evolución de Kompany es muy positiva: «Se acerca un parón de selecciones y soy muy, muy optimista respecto a que volveremos a verlo pronto».

Kompany está de baja actualmente por una irritación de las meninges. El técnico de 40 años salió del hospital la semana pasada.

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Además de Kompany, el Bayern seguirá sin poder contar en Mainz con los lesionados Luis Díaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Jamal Musiala. En el caso de Díaz y Musiala, existe la esperanza de que vuelvan a «incorporarse plenamente a los entrenamientos con el equipo» tras las dos semanas de parón de selecciones, según Danks. Sería un «avance muy positivo». Sin embargo, el inglés no quiso «fijar una fecha límite» para el regreso de ninguno de los dos: «Es difícil».

Próximos partidos M05 Bundesliga 09:30 FCB

En cambio, el técnico interino del Bayern espera contar de nuevo contra el Mainz con Aleksandar Pavlovic, que arrastra molestias. «Ha completado todo el entrenamiento. Solo tenemos que esperar a ver cómo se recuperan sus piernas», dijo Danks. También ve «bien» al portero Manuel Neuer. En cambio, dio a entender que Alphonso Davies podría descansar: «Hay algunos jugadores a los que vamos a dar un poco de descanso por la elevada carga de trabajo. Alphonso Davies, quizá. Tenemos que ser cuidadosos».