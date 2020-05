¿Cuándo se retirará del fútbol Nicolás Muñoz?

El delantero se ve más de tiempo en el fútbol a nivel profesional.

Nicolás Muñoz confirmó, en conversación con el programa “Güiri Güiri”, que miraba lejana la cantidad de goles que le aventajaba Williams Reyes, pero actualmente está a 16 tantos del hondureño, nacionalizado salvadoreño.



“Estoy a 16 goles de Williams Reyes, la verdad es una situación que la veía lejos por eso siempre declaraba que era una situación que no me quitaba el sueño, porque estaba muy lejos, entonces hubo un momento que miré para atrás y dije, estoy cerca, es una cantidad increíble de goles que tengo en estos últimos años que me han dado esa posibilidad de estar muy cerca de lograrlo”, indicó el panameño, quien también cuenta con nacionalidad cuscatleca.



“Uno educa el cuerpo, en mi caso es lo que pasa, tengo muchos años de tener una preparación, también por la alimentación, creo que eso permite que a esta altura esté vigente, que esté muy fuerte, para estar en un equipo fuerte como lo es Águila, que la exigencia, la responsabilidad y la presión es mayor que en otros equipos, espero pueda seguir así uno o dos años más y luego pensaré en el retiro”, finalizó Muñoz.