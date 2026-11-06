¿Cuándo regresará Vincent Kompany al Bayern de Múnich? «Hay una buena oportunidad»

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El regreso de Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich que se encuentra enfermo, sigue sin fecha definida, aunque hay un cauto optimismo de cara a su vuelta tras el parón de selecciones.

«He tenido varias conversaciones telefónicas muy buenas con él en los últimos días. Se le nota muy positivo y parece estar camino de recuperarse por completo. No hemos fijado ninguna fecha, pero el parón de selecciones nos da una buena oportunidad para reflexionar un poco sobre todo esto y evaluar cuándo podrá volver», dijo su asistente Aaron Danks antes del partido de la Bundesliga del sábado ante el Mainz 05.

Kompany está de baja actualmente por una irritación de las meninges. El técnico de 40 años salió del hospital la semana pasada.

Además de Kompany, el conjunto muniqués seguirá sin poder contar en Mainz con los lesionados Luis Díaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Jamal Musiala. En los casos de Díaz y Musiala, existe la esperanza de que puedan «reincorporarse plenamente a los entrenamientos con el equipo» tras las dos semanas del parón de selecciones, según Danks. Eso supondría un «avance muy positivo». Sin embargo, el inglés no quiso fijar «ninguna fecha límite» para el regreso de ninguno de los dos: «Es difícil».

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Para el encuentro contra el Mainz, el entrenador interino del conjunto muniqués sí espera volver a contar con Aleksandar Pavlovic, que arrastra molestias. «Ha completado todo el entrenamiento. Solo tenemos que esperar a ver cómo se recuperan sus piernas», dijo Danks. También aseguró que el portero Manuel Neuer «está bien». En cambio, dio a entender que Alphonso Davies podría descansar: «Hay algunos jugadores a los que vamos a dar un poco de descanso por la elevada carga de trabajo. Alphonso Davies, quizá. Tenemos que ser prudentes».