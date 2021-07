¿Cuándo podría Sergio Ramos debutar y jugar su primer partido con la camiseta del PSG?

El entreno oficial del futbolista español con su nuevo equipo podría darse en la Supercopa francesa, ante el Lille. El primer amistoso: 14 de julio.

"Han pasado muchas cosas, circunstancias que ocurren en la vida. Lo primero que me gustaría decir es que yo nunca me he querido ir del Real Madrid, siempre he querido continuar" , dijo Sergio Ramos en la comparecencia que sirvió de despedida del club de Chamartín . Su sueño de colgar las botas como jugador del Real Madrid no se ha podido cumplir y no se retirará en el Santiago Bernabéu . De hecho, jugará los dos próximos años defendiendo la camiseta del PSG . En ese sentido, cabe preguntarse cuándo hará Ramos su debut oficial con la camiseta del subcampeón de Francia.

¿Cuándo podría Sergio Ramos debutar y jugar su primer partido oficial con la camiseta del PSG?

Ramos, que va a utilizar el dorsal número 4 también con el PSG, podría tener su primer partido oficial con el equipo de Mauricio Pochettino el próximo día 1 de agosto , cuando el cuadro de la capital tenga que enfrentar al Lille por la Supercopa de Francia . Ese será el partido que abrirá oficialmente la temporada en ese país, con el duelo que enfrenta al campeón de la Ligue1, el Lille, con el campeón de la Copa de Francia, el PSG.

Se espera que para ese día Ramos ya pueda volver a jugar, teniendo en cuenta que las lesiones le lastraron durante los últimos meses de la temporada 2020-21 y que todavía se está recuperando de la última que sufrió con el Real Madrid, esa que no le permitió jugar la Eurocopa 2021 con la Selección española dirigida de Luis Enrique Martínez .

También es probable que Ramos se estrene con el PSG incluso antes de la Supercopa de Francia, ya que sería extraño que debute en un partido en el que hay un título en juego. Así pues, no sería raro que lo hiciera en algún amistoso de pretemporada, con el conjunto de Pochettino teniendo dos partidos programados ante el Le Mans Football Club (14 de julio) y ante el Chambly (17 de julio). De todas formas, para el partido del 14 de julio sería muy pronto verle de corto, ya que Ramos apenas llevaría una semana con sus nuevos compañeros.

Cabe recordar que el PSG hará su debut en la Ligue1 enfrentando fuera de casa el próximo 8 de agosto al Troyes , antes de jugar su primer partido en el Parque de los Príncipes el día 15 del mismo mes, cuando reciba al Racing de Estrasburgo por la segunda jornada del campeonato nacional. Ese podría ser el primer partido de Ramos con su nueva afición, ya que la Ligue1 ha anunciado en las últimas horas que habrá público (con limitaciones por la pandemia del coronavirus Covid-19) en los estadios cuando se reanude la competencia.