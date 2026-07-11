Cuando Mourinho vio lo que nadie más había podido ver... ¡nació una estrella del Mundial!

La sorpresa del Mundial no fue casual: Todo se gestó en Lisboa bajo la batuta de José Mourinho, quien meses antes del torneo convirtió al noruego Andreas Schildrop de promesa en estrella. Ahora el mundo disfruta de uno de los mayores descubrimientos del Mundial, autor de tres asistencias y un golazo a Inglaterra.

Según el diario español «Marca», su ascenso comenzó antes de la concentración con Noruega: el jugador, de 21 años, aprovechó las vacaciones que le dio el técnico Ståle Solbakken para entrenar en el centro de fútbol de Marbella junto a su compañero Nosa, donde completaron 15 días de preparación intensiva para adaptarse al calor y la humedad de Estados Unidos, siguiendo una metodología avanzada recomendada por Erling Haaland.

La rivalidad entre Schildrop y Nosa por el mismo puesto se convirtió en complementariedad, pero comprendieron que se necesitaban. El destino intervino ante Brasil: Shieldrop entró por Nosa y, con dos asistencias a Haaland, eliminó a la Seleção y presentó al mundo el talento de Andreas.

Mourinho vio lo que otros no.

Schildrop llegó al Benfica como una de las mayores promesas noruegas procedentes del Nordsjælland, pero le costó adaptarse a un estilo de juego más táctico y menos paciente, lo que llevó al club a cederlo. Hasta que llegó Mourinho, quien vio en él un gran talento aún por desarrollar, utilizando uno de sus mayores puntos fuertes: su capacidad para vislumbrar el potencial de un jugador antes de que este lo reconozca.

Le exigió más presión sin balón, más llegadas al área y esfuerzo constante los noventa minutos. El proceso no fue inmediato: el jugador tuvo que esforzarse para ganarse cada minuto y superar una difícil situación personal tras ser condenado en Noruega por enviar un vídeo pornográfico en el que aparecía una menor, un caso que ensombreció su futuro; sin embargo, Mourinho se negó a dejarle marchar en el mercado de invierno.

El punto de inflexión llegó en el Santiago Bernabéu

El punto de inflexión llegó en la Liga de Campeones contra el Real Madrid: Schildrop marcó dos goles y pasó de ser un jugador discreto a una estrella con confianza renovada. Tiempo después declaró: «Me ayudó a dar un gran paso adelante en ataque y defensa, y a mantenerme sólido los noventa minutos».

En 2026 marcó 8 goles y dio 3 asistencias con el Benfica, liderando en pases decisivos, ocasiones claras y recuperaciones en campo rival.

Su valor de mercado pasó de 10 a 30 millones de euros, confirmando la habilidad de “Mourinho” para lanzar estrellas antes de que el mundo las conozca.