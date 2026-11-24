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En los campos de España, el silbato del árbitro ya no tiene la última palabra. El banquillo, las ruedas de prensa y las declaraciones antes y después de los partidos se han convertido en parte de otra batalla que no se juega con el balón, sino con presión, sospechas y gritos.

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Una batalla que, a juicio del periodista español Manu Carreño, amenaza la esencia del juego, y cuyos protagonistas esta vez no son clubes pequeños en busca de justicia, sino los dos gigantes que lo tienen todo: el Real Madrid y el Barcelona.

En una nueva entrega de su célebre programa «El Larguero», Carreño rompió su habitual silencio y lanzó una crítica mordaz y sin precedentes contra los dos grandes, a los que acusó de ejercer una «presión constante» sobre los árbitros y de aprovechar la confusión y la debilidad del estamento arbitral para obtener el mayor número posible de ventajas dentro y fuera del campo.

Las declaraciones de Carreño llegaron tras una jornada caldeada en LaLiga que ilustró con total claridad aquello de lo que habla. Mientras el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid pugnaban por la cabeza, los partidos se convirtieron en auténticos escenarios de protesta.

El Real Madrid de José Mourinho sumó una trabajada victoria ante el Celta de Vigo, rescatado por un gol tardío de Carlos Espí en el minuto 89.

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En otro partido, el Barcelona remontó dos goles de desventaja para firmar una vibrante victoria, mientras que el Atlético de Madrid arrolló al Getafe, su anfitrión, en el Coliseum. Sin embargo, los resultados no fueron lo más comentado de la jornada, sino lo que los rodeó: protestas, tarjetas y una tensión interminable.

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En ambos partidos, Mourinho y Hansi Flick, junto a sus cuerpos técnicos, protestaron cada decisión que no les gustaba. Las tarjetas amarillas se multiplicaron y la situación llegó al extremo de que Fermín López fue expulsado estando sentado en el banquillo, después de no poder contener su enfado con el árbitro. Abandonó el campo en una escena que refleja el nivel de crispación que rodea ya al arbitraje español.

«Solemos tender a la crítica, y no soy de criticar al mundo arbitral, pero tenemos que pedir a quienes más polémica generan, que en este caso son el Real Madrid y el Barcelona, que rebajen un poco el tono de sus críticas. Los árbitros ya soportan suficiente presión y no aguantan más», afirmó Carreño en su análisis.

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El periodista español insistió en la necesidad de separar por completo lo que ocurre ahora del célebre caso Negreira, en el que el Barcelona estuvo implicado: «Sería injusto meter a los dos clubes en el mismo saco si habláramos del caso Negreira, porque es un asunto totalmente distinto y no tiene nada que ver con lo que hablamos hoy. Nosotros aquí destapamos esa historia y conocemos bien su alcance».

Y añadió: «Lo que está pasando desde el inicio de la temporada es algo completamente distinto: en los banquillos, en las ruedas de prensa, antes, después y durante los partidos. Todo consiste en ver quién puede presionar más a los árbitros para conseguir la mayor ventaja posible, y solo vamos por la jornada 12».

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Para Carreño, la gran paradoja es que el Real Madrid y el Barcelona deberían ser los últimos en quejarse, por su poder, su historia y su influencia. Y, sin embargo, son ellos quienes lideran la campaña de presión, aprovechando lo que calificó de «debilidad del estamento arbitral».

Y cerró con un mensaje claro: «Hay que pedir a todos, y especialmente al Real Madrid y al Barcelona, que rebajen un poco el listón de sus expectativas, porque el fútbol no puede seguir así, con cada decisión arbitral convertida en una crisis y cada partido en una batalla fuera del terreno de juego».