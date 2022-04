Cuando Kevin De Bruyne pudo haber fichado por el Atlético de Madrid

Kevin De Bruyne es uno de los mejores centrocampistas del mundo y el líder nato del City de Pep Guardiola. El próximo miércoles jugará ante el Atlético de Madrid para intentar pasar a las semifinales de la Champions y será uno de los grandes peligros que tenga que anular el equipo de Diego Pablo Simeone. Será un partido especial para él porque, paradojas de la vida, De Bruyne estuvo muy cerca de haber fichado por el Atleti en el año 2014. La historia del fútbol está plagada de fichajes que pudieron ser y no acabaron de cerrarse. Y una de ellas es la del centrocampista belga. "Hablé con el Atleti y era una buena opción para mi", llegó a confesar en la prensa de su país. De hecho, hubo conversaciones entre el club rojiblanco y su entorno, aunque no llegaron a cuajar. "No estaba seguro de si realmente me gustaría jugar en Madrid", explicó entonces KDB en 'Het Laatste Nieuws'. Era 2014.

Negociaciones con el Atlético de Madrid

En el Atlético quisieron contar con sus servicios y en aquellos entonces, habría compartido vestuario con dos compatriotas suyos, Thibaut Courtois, que entonces estaba cedido por el Chelsea, y Toby Alderweireld, que llegó al Manzanares para reforzar la defensa. La dirección deportiva colchonera se reunió con el entorno de De Bruyne, pero las gestiones no culminaron porque recibió una oferta económica superior del Wolfbsurgo, que finalmente fue el que se llevó el gato al agua y acabó fichando a Kevin. Gustaba y mucho en el Atlético, pero no pudo ser.

Caminero y Berta negociaron su fichaje por el Atleti

En 2013, José Luis Pérez Caminero trató de conseguir el fichaje, pero la operación se cayó. Y un año más tarde, en 2014, Andrea Berta, entonces adjunto a la dirección deportiva, se reunió con De Bruyne para intentar convencerle. Pertenecía al Chelsea, no tenía minutos y buscaba un equipo para evolucionar. El problema fue que el club de Londres, propietario de sus derechos, no estaba convencido de que De Bruyne tuviera los minutos que necesitaba en el Atleti, donde había una gran competencia para ocupar una plaza en el centro del campo con Simeone.

Y entonces, apareció el Wolfsburgo

En enero de 2014, después de haber dejado pasar la oportunidad colchonera, De Bruyne acabó fichando por el Wolfsburgo, que pagó 20 millones de euros, siendo el traspaso más caro del año en la Bundesliga. Después, KDB se convirtió en el Manchester City en todo aquello que prometía su talento: en uno de los mejores del mundo. En la ida, marcó el tanto que puso en jaque al Atlético de Madrid. En unas horas, volverá a enfrentar a los de Simeone. Y en 2014, estuvo a un paso de ser colchonero. Las vueltas que da el fútbol. Y la vida.