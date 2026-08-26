El estadio Santiago Bernabéu espera una noche excepcional este miércoles, no solo porque el Real Madrid busca confirmar su arranque con una nueva victoria ante la Real Sociedad tras su difícil triunfo sobre el Espanyol por 2-1, sino porque los focos se dirigirán hacia un solo hombre que regresa a su antigua casa: José Mourinho.

El regreso del "Special One" a Madrid abrió la puerta al análisis y a las preguntas. ¿Es el mismo Mourinho estridente que encendía el vestuario y la banda? La respuesta llegó desde el corazón de los medios madrileños, donde los periodistas Tomás Roncero y Antonio Romero analizaron la personalidad del "Mourinho tranquilo" en el programa "SER Deportivos" de la emisora "Cadena SER".

Roncero asegura que la esencia no ha cambiado, pero el tiempo le ha enseñado mucho al portugués, y afirma: "Mantendrá su estilo característico, cada uno tiene su personalidad, pero la gente cambia, todos evolucionamos, sabes lo que necesitas potenciar de tus éxitos y no repites los errores que cometiste".

Roncero recalca que esta calma no es una actuación, sino una dura lección de 13 años de experiencias, y añade: "Lo que lleva dentro ahora no es una actuación. Está intentando transmitir un mensaje: que sabe bien lo que no hay que hacer, sabe que Madrid es su última oportunidad de volver a la élite y no la dejará escapar".

No obstante, Roncero advirtió de que el volcán podría estallar en cualquier momento si las cosas afectan al núcleo de la competición, explicando: "Si sufre una decisión arbitral errónea o pasa cualquier cosa con el Barcelona, volverá el Mourinho que conocemos. Irrumpirá en la banda y atacará al árbitro. Eso es natural en su personalidad, la diferencia es que ahora no buscará los problemas donde no los hay, que es lo que hacía antes".

El célebre periodista madridista reconoce que fue de los escépticos con el regreso de Mourinho hace meses, pero ahora está convencido de su nueva versión: "El Mourinho tranquilo, el Mourinho equilibrado, ahora me gusta. Veremos qué pasa, su afición está contenta, y quienes dudamos hemos visto su evolución".

Roncero considera que Mourinho es "el cirujano perfecto" que necesita precisamente el Real Madrid tras una temporada que terminó en un caos absoluto y con heridas internas, y la razón es la autoridad, afirmando: "En cuanto entra en el vestuario, por muy alta que sea tu concentración, pensarás: ¡qué entrenador! Igual que a Zidane se le respetaba solo por ser Zidane, y como a Ancelotti con su personalidad".

Roncero añadió, ofreciendo una comparación precisa: "En cambio, con Mourinho no puedes jugar, puedes jugar mejor o peor, pero si te metes con Mourinho, él no lo pasará por alto".

Por su parte, Antonio Romero llamó a la cautela y a no dejarse engañar del todo por esta calma, recordando que Mourinho no se ha alejado tanto de la polémica, citando el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Benfica en la Liga de Campeones, su celebración provocadora, su crítica a Vinicius y su negativa a sentarse en el palco de autoridades.

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Roncero cerró su análisis con una previsión sobre la afición: "Recibirá un caluroso aplauso en el Bernabéu, no digo una ovación en pie completa, pero habrá un aplauso generalizado sin ninguna duda, no volverá a meterse en aquel caos otra vez".