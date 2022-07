Cuándo es, a qué hora y en qué estadio se jugará el Superclásico 192 entre Universidad de Chile y Colo Colo

Azules y albos chocan este domingo 31 de marzo en el marco de la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2022.

Universidad de Chile y Colo Colo vivirán una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno el próximo domingo 31 de julio en el marco de la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2022. Los azules recibirán a los albos en la versión 192 entre ambos.

Un cara a cara que tiene al Cacique como amplio dominador en las estadísticas y en el que el equipo que conduce Diego López buscará poner fin a la larga supremacía que arrastra la tienda de Macul en esta clase de cotejos. Y es que los estudiantiles no logran derrotar a su archirrival de local desde el 5 de mayo del 2013, cuando se impusieron por 3-2 gracias a las conquistas de Juan Ignacio Duma (27' y 52') y Charles Aránguiz (88’) en el Estadio Nacional.

En total, el cuadro albo registra casi el doble de victorias y lleva una racha de 18 partidos sin caídas oficiales ante los del CDA en Primera División (13V 5E). En específico, el equipo que hoy entrena Gustavo Quinteros suma 88 victorias contra 48 de los laicos. En cuanto a goles, el Popular suma ya 323 mientras que la U 238.

Cabe recordar que el último enfrentamiento se produjo el pasado 6 de marzo, en duelo correspondiente a la quinta jornada del certamen doméstico: fue éxito de los blancos por 4-1 con anotaciones de Gabriel Costa (13' y 55'), Esteban Pavez (15') y Bastián Tapia en propia puerta. El descuento fue obra de Cristian Palacios (71', de penal).

CUÁNDO Y DONDE ES

PARTIDO Universidad de Chile - Colo Colo FECHA Domingo, 31 de julio HORARIO 15:00

EN QUÉ ESTADIO SE JUEGA

El Superclásico aún no tiene reducto confirmado puesto que el Santa Laura no es opción ya que será reparado tras el mal estado en que quedó tras el partido de rugby entre Chile y Estados Unidos.

De momento, la U solo ha sumado negativas de ciudades que no quieren albergar el partido el que es considerado de alto riesgo. Sin embargo, en las últimas horas surgió la posibilidad de que se dispute en el Calvo y Bascuñán.

El alcalde de la ciudad, Jonathan Velásquez, comentó sobre esto en diálogo con TVN Red Antofagasta. "Para nosotros como Municipio es preocupante. No nos deja de llamar la atención este encuentro entre Universidad de Chile y Colo Colo. Nosotros tenemos que tener todas las garantías", dijo. "El último partido que jugó Colo Colo en Antofagasta terminó con 100 butacas destruidas. Nosotros necesitamos una garantía y el apoyo de la Delegación Presidencial y Carabineros, como también la seguridad que nuestro recinto deportivo no será dañado", agregó.

Eso sí, la máxima autoridad comunal se abrió a la posibilidad de que se dispute en ese recinto siempre y cuando estén las garantías. “Si existen las condiciones y está todo óptimo, podríamos autorizar el encuentro. Si no están las condiciones y no nos pueden asegurar que nuestro estadio estará intacto, por supuesto que no vamos a prestar el estadio”.

De este modo, aún sigue siendo una incógnita dónde se desarrollará el cotejo debido a que ya se descartó la opción del Estadio Nelson Oyarzún. "Aún no tenemos la fuerza policial para afrontar desafíos como este, no queremos que se realice el Superclásico acá con todo lo que implica. Las externalidades no son en el estadio, cumple con los requerimientos, pero el problema es lo que ocurre en la ciudad y acá llega lumpen, algo que no queremos acá”, señaló el alcalde Camilo Benavente en diálogo con ADN.

DÓNDE VER POR TV Y ONLINE

El juego entre azules y albos se puede ver por televisión en TNT Sports HD y TNT 2, por el streaming de Estadio TNT Sports y en teléfonos también por TNT GO. Para los clientes de TNTHD o TNT2, estarán disponibles ambas señales en Movistar Play, Entel TV, DirecTV GO, Claro Video, VTR Play y Zapping.

CANAL SEÑALES TNT Sports 2 VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (HD) TNT Sports HD VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)