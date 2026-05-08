¿Quieres ver a tu equipo favorito o a estrellas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Kylian Mbappé en el Mundial? Aún puedes conseguir entradas para el Mundial de 2026.

Aunque ya pasaron varias etapas de venta y muchas entradas se agotaron rápidamente, todavía hay opciones para conseguir las tuyas.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas: cómo comprarlas, precios y más.

¿Cuándo es el próximo periodo de venta de entradas para la Copa del Mundo de 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya terminaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Aún así, aún puedes conseguirlas a través de otros canales.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Si no encuentras lo que buscas, puedes recurrir a mercados secundarios como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo 2026?

Las entradas se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Consulta los portales oficiales de venta de entradas de la Copa del Mundo de la FIFA para más detalles y sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: