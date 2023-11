Cuándo y dónde se empezó a jugar el Mundial Sub-17 de la FIFA: historia, primera edición y quién la ganó

Conoce la historia del Mundial Sub 17, donde varias figuras han comenzado a darse a conocer.

El Mundial Sub 17 es una competencia que se disputa cada dos años, en la cual los países que se clasifican muestran a todo el planeta a las estrellas del mañana. En este torneo, varios futbolistas muestran sus cualidades y se declaran listos para saltar a la élite.

La Copa del Mundo infantil cada vez cobra mayor relevancia para la FIFA y por ello, se procura que los estadios en los que se juegan sean de primer nivel y en la edición 2023 en Indonesia no será la excepción.

En GOAL te contamos la historia del Mundial Sub 17:

¿Cuándo se jugó el primer Mundial Sub 17 y dónde fue?

La primera vez que se disputó el Mundial Sub 17 fue en 1985 y se tomó la decisión de que se jugara este torneo a raíz del gran éxito que había sido el Sub 20. China fue sede de esta primera edición y hasta el momento, se han celebrado 18 Copas del Mundo Sub 17 e Indonesia 2023 será la 19.

¿Quién ganó el primer Mundial Sub 17?

Nigeria fue el primer campeón del Mundial Sub 17 en China 1985. El equipo africano se impuso 2-0 a Alemania Federal en la final del certamen.