"Cuando agarré River, sentí que estaba dirigiendo a un equipo del interior"

Sin filtro, el exentrenador describió la dura realidad del club de Núñez en su peor año, aunque aseguró: "No cambiaría nada de lo que pasó en 2011".

A más de ocho años de haber perdido la categoría nada menos que con River, donde también se había destacado como jugador, Juan José López volvió a referirse a aquel hecho que marcó su historia y, especialmente, la del club de Núñez. Y lo hizo con declaraciones sin filtro que reflejan la dura realidad que vivía en ese entonces el Millonario.

"Cuando agarré, sentí que estaba dirigiendo a un equipo del interior. Era un club sin medios propios y deteriorado", señaló, en declaraciones al programa Radiopasillo Monumental, y continuó: "River venía desgastado con la dirigencia de Pasarella, no había ni ropa para los chicos. Y se lo dije a Daniel: había que refundar todo".

En la misma línea, el ahora exdirector técnico sostuvo que "no cambiaría nada de lo que pasó en 2011". "A veces es bueno darse un tropezón para reaccionar a tiempo y creo que el descenso de River sirvió para eso, para devolver la sangre que ya no estaba", aseveró JJ, que como futbolista conquistó seis títulos con la camiseta riverplatense.

Por otra parte, analizó el presente del equipo y elogió a Marcelo Gallardo. "Hoy en día no encuentro otro equipo que tenga tanta dinámica como este River. Está claro que Gallardo es la mayor figura de este equipo. Le dio identidad. No hay un distinto, es un todo. La figura es el equipo y los jugadores entienden eso", explicó López, y concluyó: "Juega como juega porque trabaja. Este equipo juega como el mejor de Guardiola: no tiene a Messi, pero tiene un equipo terrible".