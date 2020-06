¿Cuáles son los riesgos que corren los jugadores en el regreso del fútbol?

Lesiones, estados físicos preocupantes y hasta dificultades desde lo táctico: la pandemia también deja una "nueva normalidad" en el deporte.

Mientras la pandemia por coronavirus avanza y Europa comienza a habilitar actividades, Sudamérica atraviesa la peor parte de la enfermedad desde el impacto del coronavirus. La situación, claro, es diversa: algunos la tienen mejor controlada, mientras que otros navegan en la incertidumbre e intentan administrar las cuarentenas de diversas maneras. Lo que resulta imposible, en cualquier caso, es evitar mirarse en el espejo del Viejo Continente y añorar el regreso a la vida cotidiana y a las rutinas de antaño. Rutinas entre las que, por supuesto, se encuentra el fútbol.

A pesar de que el peligro pareciera estar lejos de pasar, al menos la mitad de los países del continente ya definieron que la pelota volverá a rodar entre mediados de julio y principios de agosto . En y , por ejemplo, ya empezaron a realizarse los tests para dar inicio a los entrenamientos individuales, mientras que varios se sumarían en el transcurso del mes. Este, sin embargo, no es el caso de , que no solo todavía no tiene fecha definida, sino que no tiene siquiera un protocolo armado.

A la , que se reanudó a mediados de mayo, se sumará este segundo fin de semana de junio . Más adelante retornará la Premier League y la , los otros dos torneos importantes que aún deben definirse. No obstante, los futbolistas tuvieron poco tiempo de preparación y, como se vio en , las condiciones están lejos de ser las ideales para la alta competencia: durante la primera jornada, entre la primera y la segunda división, hubo 14 lesionados y en la mini pretemporada previa hubo otras 18 lesiones musculares, cuatro articulares y una por contusión .

"Hay que tener un montón de factores en cuenta: la edad del jugador, los antecedentes del entrenamiento ... Por más que los profes hayan puesto toda la profesionalidad y la mejor voluntad para organizar los trabajos en las casas, el nivel de performance físico de los jugadores en tres meses se cayó a pedazos ", asegura Sergio Chiarelli , preparador físico que acompaña a Gustavo Alfaro, a Goal .

"Me costó muchísimo volver a entrenar cuando permitieron salir a ejercitarse al aire libre. Los desplazamientos me generaron dolores musculares, en la parte aeróbica noté sensaciones diferentes a las de volver de vacaciones, mucho peor. No llega a ser ni el 60%, es como que tengo una mochila de cinco kilos arriba, vengo arrastrando el trineo ", reveló Sebastián Abreu en una entrevista al diario El Observador , desnudando así las dificultades con las que pueden encontrarse los protagonistas.

"Todo lo conseguido en la pretemporada, y más, se ha perdido. El nivel coordinativo cae muchísimo. La coordinación con la pelota, los niveles de fuerza, de resistencia, de movilidad, de flexibilidad... Todos los valores van cayendo" , explica Chiarelli en ese sentido. "Depende muchísimo de cuánto tiempo le den a los cuerpos técnicos para trabajar. Ese factor es súper importante para volver a jugar después de tres meses sin entrenar profesionalmente. Para volver, como mínimo tienen que entrenar un mes para recuperar lo perdido ", estima.

Por otro lado, otra preocupación es la manera en la que se desarrollaran las prácticas: "Con los primeros tests que se hagan, hay que ver de qué manera vuelven y cómo van a entrenar los equipos. En Europa se hace con un jugador por parcela y eso puede complicar también las cosas desde el punto de vista táctico". Habrá que adaptarse, entonces, a una "nueva normalidad" también en el fútbol. Ya nada será lo que fue.