¿Cuáles son los clubes que piden la suspensión del Apertura 2020?

Primera División de Honduras: Siete de los diez equipos de Primera se encuentran en contra de arrancar el certamen del segundo semestre.

Después de la cancelación definitiva del Clausura 2020, las expectativas se encuentran puestas en volver al fútbol en el segundo semestre en Honduras. Sin embargo, una noticia revelada en las últimas horas pone en jaque la chance de disputar el Apertura 2020.

Según revela el sitio DIEZ, el 70% de los equipos que participan en la Primera División, es decir, siete de diez, no tienen intenciones de comenzar el certamen el mes próximo. ¿De quiénes se trata?

Marathón, Vida, Platense, Honduras Progreso, , Real de Minas y Lobos UPNFM se resisten a volver a las canchas dada la delicada situación financiera que dejó la pandemia.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

"Exigimos la más efectiva gestión de su parte para recibir íntegro la ayuda brindada por la FIFA, y de concretar la ayuda económica ofrecida por el gobierno de la República para que sea entregada a todos los equipos afiliados a esta liga", revelaron desde el mencionado medio hondureño sobre la carta elevada por los clubes a Liga Nacional.

"Mediante la presente y asumiendo la responsabilidad que nos caracteriza y ante la enorme incertidumbre que crea la situación sanitaria del país, en primera instancia solicitamos la suspensión oficial del torneo Apertura 2020/2021 hasta nuevo aviso. Es dramático el escenario que se está viviendo en el país y no podemos alejarnos de la realidad vivida, el hacerlo no sería correcto, no sería humano", afirmaron, apartándose de lo económico para centrarse en lo humanitario.

"En segunda instancia, señor presidente, no hemos tenido el apoyo esperado por su administración en cuanto a considerar de manera oficial la situación económica que vivimos como presidentes de nuestros equipos; en este último tiempo el haber postergado la toma de decisión del torneo Clausura 2019-2020 por la junta directiva de la Liga Nacional sin tomar en cuenta nuestra opinión. Causó un perjurio económico de mínimo 15 días de salarios que ahora debemos pagar sin haberse jugado un tan solo minuto en el campeonato", protestaron en la carta en la que no participaron Olimpia, Motagua ni Real .