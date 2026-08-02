El París Saint-Germain francés anunció este domingo el traspaso definitivo del delantero Kolo Muani a las filas de la Juventus, en una operación de carácter permanente y sin ninguna cláusula de recompra futura.

Fuentes conocedoras de los detalles de las negociaciones revelaron al diario español "Marca" que ambos clubes alcanzaron un acuerdo definitivo por valor de 50 millones de euros, además de una serie de variables descritas como "relativamente razonables", poniendo así punto final a la etapa del jugador con el gigante parisino.

Esta operación se enmarca dentro de una serie de ventas rentables ejecutadas por el París Saint-Germain durante el actual mercado de fichajes de verano, después de lograr vender al delantero portugués Gonçalo Ramos al Milan italiano por 74 millones de euros, y al surcoreano Kang In Lee al Atlético de Madrid español por 40 millones de euros, con lo que el club francés se embolsa unos ingresos enormes procedentes de las ventas de jugadores este verano.

Las sólidas relaciones entre el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, y los propietarios de la Juventus, la familia Agnelli, a través de su sociedad holding, desempeñaron un papel clave para facilitar que la operación se cerrara con fluidez, según confirmaron las mismas fuentes.

Kolo Muani regresa a Turín tras haber jugado anteriormente cedido en la Juventus desde el mercado de fichajes de invierno de 2025, antes de trasladarse cedido al Tottenham inglés la temporada pasada, ante su falta de cabida en los planes técnicos del entrenador español Luis Enrique, que también lo descartó de sus planes para la presente temporada.

Con esta operación, el París Saint-Germain pone punto final a la trayectoria del delantero con el equipo, mientras que la Juventus se asegura los servicios del jugador de forma permanente sin ninguna obligación futura frente al club parisino.