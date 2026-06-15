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Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

¿Cuál es la situación de Yamal? Una sorpresa en la primera alineación de España en el Mundial

España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
World Cup
L. Yamal
L. de la Fuente
España
Cabo Verde
EE. UU.

De la Fuente decide arriesgarse

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación de La Roja para el partido de esta tarde contra Cabo Verde, correspondiente a la primera jornada del Grupo 8 de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Como se esperaba, De la Fuente mantiene a Lamine Yamal en el banquillo, ya que aún se recupera de una lesión que le marginó de los últimos partidos del Barcelona la temporada pasada.

La sorpresa ha sido Gavi en la izquierda, por delante de Dani Olmo y Álex Baena, posición que ya ha ocupado con el Barcelona.

En la portería, Unai Simón se impuso a Juan García y David Raya.

Esta es la alineación completa:

World Cup
España crest
España
ESP
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Portero: Unai Simón.

Defensa: Yurente, Kobarsy, Laporte, Kokoria.

Centrocampistas: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz.

Delanteros: Gavi, Ferran Torres y Oyarzabal.

En el banquillo: Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz (recién recuperados de lesión), Raya, Juan García, Erick García, Bobill, Pedro Porro, Grimaldo, Zubimendi, Mikel Merino, Baena, Olmo, Yeremi Pino y Borja Iglesias.

España y Cabo Verde comparten el Grupo H con Arabia Saudí y Uruguay.



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