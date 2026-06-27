¿Cuál es la situación de Ronaldo? Se da a conocer la alineación de Portugal contra Colombia

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, ha anunciado la alineación para el partido contra Colombia esta madrugada, en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El técnico apuesta por la potencia ofensiva de los «Marineros» para vencer a Colombia y asegurar el primer puesto del Grupo 11.

Colombia lidera el Grupo 11 con 6 puntos, dos más que Portugal.

La alineación de Portugal fue la siguiente:

Portero: Diogo Costa

Defensa: Rubén Díaz, Renato Vega, Nuno Mendes, João Cancelo

Mediocampistas: Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Neves

Delanteros: Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo

Por su parte, la alineación de la selección colombiana fue la siguiente:

Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumi, Deiver Machado, Jefferson Lerma, Juan Arias, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Córdoba.