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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Cuál es la situación de Ronaldo? Se da a conocer la alineación de Portugal ante Colombia

Colombia vs Portugal
Colombia
Portugal
World Cup
C. Ronaldo
Colombia
Portugal

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, ha anunciado la alineación para el partido contra Colombia esta madrugada, en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El técnico apuesta por la potencia ofensiva de los «Marineros» para vencer y asegurar el primer puesto del Grupo 11.

Colombia lidera el Grupo 11 con 6 puntos, dos más que Portugal.

La alineación de Portugal fue la siguiente:

Portero: Diogo Costa

World Cup
Colombia crest
Colombia
COL
Portugal crest
Portugal
POR

Defensa: Rubén Díaz, Renato Vega, Nuno Mendes, João Cancelo

Mediocampo: Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Neves

Delanteros: Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo

Por su parte, la alineación de la selección colombiana fue la siguiente:

Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumi, Deiver Machado, Jefferson Lerma, John Arias, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Luis Díaz y John Córdoba. 

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