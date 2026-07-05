¿Cuál es la situación de Neymar? Ancelotti da a conocer la alineación de Brasil ante Noruega

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha anunciado la alineación de la Seleção para el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega, que se disputará esta tarde en Nueva Jersey (Estados Unidos).

Ancelotti alineará a Gabriel Martinelli en lugar de Lucas Paquetá, lesionado ante Japón.

Neymar sigue en el banquillo por quinto partido, sin ser titular desde el inicio del Mundial.

El cuarteto ofensivo lo conforman Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Ryan y Matheus Cunha.

La alineación de Brasil es la siguiente:

Portero: Alisson.

Defensa: Danilo, Marquinhos, Gabriel y Santos.

Mediocampo: Bruno Guimarães, Casemiro, Martinelli.

Delantera: Vinicius Junior, Ryan y Matheus Cunha.

Por su parte, el trío formado por Erling Haaland, Alexander Sørloth y Antonio Nusa lideró la alineación de Noruega, que fue la siguiente:

Portero: Nylund.

Defensa: Rerson, Ayr, Hegim, Wolf.

Centrocampistas: Sander Berg, Patrick Berg, Odegaard.

Delanteros: Sorloth, Nosa, Haaland.

El ganador de este duelo se medirá en cuartos de final al vencedor del Inglaterra-México.