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¿Cuál es la situación de Hamza Abdelkarim? Flick recurre a dos jugadores del filial en el entrenamiento del Barcelona

Primera División
Barcelona
H. Flick
H. Abdelkarim
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El Barcelona continúa su preparación para el inicio de la nueva temporada, que arranca con su partido inaugural en la Liga el 23 de agosto ante el Elche.

 Los hombres de Hansi Flick, que descansaron ayer domingo tras el torneo amistoso triangular que se disputó el sábado en Údine, regresaron a los entrenamientos esta mañana del lunes en una sesión que contó con una presencia limitada de jugadores del Barcelona Atlètic (filial).

 Según el diario "Mundo Deportivo", solo participaron Álvaro Cortés y Hamza Abdelkarim junto al resto de jugadores del primer equipo.

La presencia de estos dos jugadores en los entrenamientos bajo la dirección de Hansi Flick no conlleva otras consecuencias tras la sesión del lunes. Esto no significa que Flick haya descartado al resto de jugadores del Barcelona Atlètic y vaya a contar únicamente con Cortés y Hamza Abdelkarim, ni tampoco significa que los demás jugadores no vayan a entrenar en los días siguientes.

La presencia de los jóvenes en la sesión de entrenamiento se completó con los porteros Yakobishvili e Iker Rodríguez, mientras que Juan García, Eric García y Jordán ya regresaron el pasado domingo y continuaron entrenando el lunes.

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Los internacionales que aún no han regresado lo harán, a más tardar, el miércoles, y entonces Flick tendrá disponible a todo el equipo, a la espera de las incorporaciones y las salidas.

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