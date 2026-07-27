¿Cuál es la situación de Hamza Abdelkarim? Flick anuncia la lista del Barcelona para la concentración en Inglaterra

El Barcelona parte este lunes hacia el Reino Unido para disputar una concentración que se prolongará hasta el próximo 3 de agosto en St. George's Park, sede de la selección inglesa de fútbol, bajo la dirección del técnico alemán Hansi Flick, en el marco de la segunda fase de preparación del conjunto catalán para la nueva temporada 2026/27, con la destacada incorporación del capitán Marc-André ter Stegen y del centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, junto al joven egipcio Hamza Abdelkarim.

Según la lista oficial que anunció Flick antes del viaje, Ter Stegen, cuyo traspaso al Ajax neerlandés aún no se ha resuelto, se sumará a la concentración, al igual que De Jong pese a su lesión en la rodilla.

También se ha incorporado al equipo Karim Adeyemi, cuyo fichaje se anunció la semana pasada, después de haber disputado su primera sesión de entrenamiento con el Barcelona la mañana del pasado viernes, mientras que se espera que el brasileño Raphinha se una a la concentración el próximo miércoles.

Está previsto que todas las jóvenes promesas (encabezadas por el egipcio Hamza Abdelkarim) que comenzaron la pretemporada con el primer equipo tengan la oportunidad de seguir entrenando bajo la dirección de Flick, y el entrenador alemán se verá obligado a aplazar unos días sus primeras decisiones sobre los descartes.

Las estrellas del Mundial ausentes hasta mediados de agosto

Se ausentan de la concentración los jugadores de la selección española que se proclamaron campeones del Mundial (Joan García, Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal), así como los jugadores de la semifinal Jules Koundé (Francia) y Anthony Gordon (Inglaterra), a quienes se ha concedido permiso para descansar hasta mediados de agosto, es decir, unos 10 días antes del inicio de las competiciones oficiales, mientras que el resto de los jugadores que participaron en el torneo mundial comenzarán la preparación para la próxima temporada tras finalizar su periodo de descanso.

Dos partidos amistosos en Inglaterra

Además del partido del Barcelona ante el Birmingham City el próximo viernes, el conjunto catalán tiene previsto disputar otro amistoso durante su concentración en Inglaterra, en el que se medirá al Preston North End, uno de los equipos de la Championship inglesa, el próximo lunes 3 de agosto, antes de su regreso a Barcelona.

El Barcelona concluyó la semana pasada dos semanas de entrenamientos intensivos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, que culminaron con la victoria sobre el CE Europa (4-1) en un partido amistoso, antes de pasar a la segunda fase de preparación en Inglaterra, de cara al inicio de la nueva temporada, que llega cargada de grandes aspiraciones para recuperar los títulos nacionales y continentales.

La lista de convocados que viaja a Inglaterra incluye a: Ter Stegen, Szczesny, Yakobishvili, Iñaki Rodríguez, Araújo, Héctor Fort, Balde, Cortés, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre, Bisker, De Jong, Marc Casadó, Toni, Bryan Fariñas, Lamine Diarra, Bernal, Fermín, Oriol Guirón, Guiu, Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Óscar Gistau, Alejandro Fernández, Roony, Ilia Toncara, Álex González y Shane Kluivert.