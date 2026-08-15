El Barcelona disputa mañana domingo un nuevo test amistoso ante la selección de Suiza en la ciudad de Basilea, dentro de su preparación para la nueva temporada, en un duelo que registra el regreso de varios internacionales que disputaron el Mundial con las selecciones de sus países, tras incorporarse a los entrenamientos del equipo durante la presente semana.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Hansi Flick, el director técnico del Barcelona, decidió convocar a varios internacionales para el partido, a excepción de la dupla de centrocampistas Pedri y Gavi, mientras que la lista incluyó a Lamine Yamal, Dani Olmo, Juan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gordon y Jules Koundé, para que estos jugadores tengan la oportunidad de aparecer en el amistoso ante el Basilea.

El Barcelona ya partió hacia Suiza; en preparación para el partido previsto para mañana, dentro del programa preparatorio que Flick ha establecido para poner a punto al equipo antes del inicio de la temporada, dando a los jugadores que regresan de la participación internacional la oportunidad de recuperar el ritmo de competición de forma progresiva.

La lista del equipo que viajó a Basilea registró la incorporación de varios jugadores jóvenes, con el portero del filial Eder Aller a la cabeza, quien participó hoy en los entrenamientos del primer equipo para suplir la ausencia de Aaron Yakubishvili, en medio de la continuidad del estancamiento de su traspaso al Almería.

Asimismo, Flick convocó a otro grupo de jóvenes talentos para completar la lista del equipo, que son Álvaro Cortés, Xavi Espart, Jordi Pisquer, Brian Fariñas, Oriol Gorín y Jesse Bisiou, junto al egipcio Hamza Abdelkarim e Ibrima Tuncara.

El duelo ante Suiza reviste una importancia especial para Flick, al representar una oportunidad para comprobar el estado de forma de sus internacionales, en paralelo con la prueba de varios talentos emergentes que buscan llamar la atención del cuerpo técnico y reservarse un lugar dentro de los planes del primer equipo con el arranque de la nueva temporada.