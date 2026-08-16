José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo merengue para el amistoso ante el Schalke, este domingo por la noche.

Mourinho apostó por la estrella francesa Kylian Mbappé en el once titular, junto a Vinicius Junior y Brahim Díaz.

El técnico portugués prefirió dejar en el banquillo al recién llegado marfileño Yan Diomande.

La alineación del Real Madrid fue la siguiente:

Portería: Thibaut Courtois

Defensa: Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Álvaro Carreras – Ibrahima Konaté

Centro del campo: Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Güler

Ataque: Brahim Díaz – Vinicius Junior – Kylian Mbappé