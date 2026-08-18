José Mourinho, director técnico del Real Madrid, ha comenzado a perfilar su once titular antes del inicio del recorrido del equipo en LaLiga española, después de que la pretemporada haya revelado sus primeras orientaciones, entre ellas apostar por el sistema 4-2-3-1, tratando de combinar en una misma alineación sus armas ofensivas más destacadas.

Según el diario español "As", Mourinho se ha decantado inicialmente por el sistema 4-2-3-1, que le brinda la posibilidad de alinear al cuarteto ofensivo formado por Yan Diomandé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, pese a que los cuatro jugadores no han coincidido juntos hasta ahora en ningún partido amistoso durante la pretemporada.

Parece que Mourinho apuesta por este cuarteto para generar la potencia ofensiva del Real Madrid, con la posibilidad de otorgar a Bellingham roles más flexibles por detrás del delantero, mientras el técnico portugués continúa buscando la mejor fórmula para lograr el equilibrio entre los pesos pesados del ataque.

En el centro del campo, y pese al fracaso del intento de fichar a Rodri, Bernardo Silva goza de una gran confianza por parte de Mourinho, ya que el portugués puede ocupar más de una posición, tanto en el corazón del mediocampo como de organizador de juego móvil por las bandas, lo que lo convierte en uno de los elementos importantes en los planes del entrenador.

La competencia se presenta reñida por la pareja de pivotes, con la presencia de Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Bernardo Silva, mientras que Eduardo Camavinga sigue fuera del círculo de garantías del once titular, pese a haber tenido una gran oportunidad de participar durante la pretemporada tras comenzar los entrenamientos de forma temprana.

En cuanto a la línea defensiva, el panorama sigue siendo menos claro debido a las lesiones y a la disparidad en la puesta a punto de los jugadores, aunque Álvaro Carreras se benefició de la ausencia de Ferland Mendy y fue el jugador del equipo con más participación durante la pretemporada, en un momento en que "As" señala que Marc Cucurella será uno de los elementos importantes en los planes de Mourinho durante la temporada.

En el costado derecho, la competencia se presenta abierta entre Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries, mientras que Mourinho sigue esperando que se completen sus opciones en el eje de la defensa con el regreso de Éder Militão y la recuperación de Raúl Asencio, lo que hace que la elección de la pareja defensiva en el partido inaugural ante el Espanyol sea algo aún por decidir.

Por otro lado, Arda Güler se impuso con fuerza en los planes de Mourinho, después de aprovechar sus oportunidades durante la pretemporada y ofrecer dos asistencias, convirtiéndose en una de las alternativas ofensivas más destacadas del equipo, sobre todo porque el sistema 4-2-3-1 le brinda un mayor espacio para brillar en la posición de organizador de juego.

Asimismo, Brahim Díaz reforzó su lugar como una de las opciones preferidas en la banda derecha, mientras que el joven Carlos Espí fue uno de los grandes beneficiados de la pretemporada, después de avanzar en el orden de los suplentes y acercarse a suplir a Mbappé en la línea de ataque, superando a Endrick en los planes actuales de Mourinho.

Y tras 6 partidos amistosos de los que el Real Madrid salió con 5 victorias y un empate, en los que el equipo mantuvo su portería a cero en los últimos 243 minutos, Mourinho afronta el duelo ante el Espanyol el próximo sábado con unos rasgos iniciales claros para su equipo, aunque algunas posiciones siguen abiertas a la competencia y al cambio con el inicio de la temporada.