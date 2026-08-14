¿Cuál es la situación de Diaby de cara al partido entre Al-Ittihad y Al-Khaleej tras su lesión ante Al-Jazira?

Diversos informes de prensa han revelado la situación del francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad, respecto a su participación en el partido ante el Al-Khaleej en la Roshn Saudi League, tras la lesión que sufrió en el encuentro frente al Al-Jazira emiratí.

El Al-Ittihad recibirá al Al-Khaleej mañana sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que Diaby regresará a los entrenamientos grupales del Al-Ittihad este viernes, para estar listo de cara al partido ante el Al-Khaleej.

El diario explicó que el golpe que sufrió el extremo francés en la victoria por 4-1 ante el Al-Jazira, el pasado martes, en la eliminatoria clasificatoria para la fase de liga del torneo de la Élite asiática, fue leve.

Diaby no será el único que regrese, ya que podría estar acompañado por el lateral Muhannad Al-Shanqiti y el extremo Abdulrahman Al-Aboud, después de que ambos se ausentaran del pasado partido contra el Al-Jazira por lesión.

El diario aclaró que Al-Shanqiti y Al-Aboud participaron en los entrenamientos grupales del Al-Ittihad ayer jueves, y que el técnico alemán Jens Fischer determinará su situación de cara al partido ante el Al-Khaleej, tras la sesión de entrenamiento principal de este viernes por la noche.

Cabe recordar que el Al-Ittihad busca recuperar su lugar en el fútbol saudí, después de una temporada negativa en la que terminó la liga en el quinto puesto, se despidió de la Copa del Rey y de la Supercopa saudí en semifinales, y de la Élite asiática en cuartos de final.