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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

¿Cuál es la situación de Buonanotte? Maresca alinea de titular al fichaje del Manchester City ante el Coventry

A. Bouaddi
Enzo Fernández
E. Maresca
I. Ndiaye
Manchester City
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La lucha por el liderato

El italiano Enzo Maresca, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Coventry City en la tercera jornada de la Premier League.

Maresca apostó por el senegalés Ilman Ndiaye, recién incorporado a las filas del Manchester City, como titular en la delantera, junto a Antoine Semenyo y Erling Haaland.

Por su parte, la estrella marroquí Ayoub Bouaddi y el argentino Enzo Fernández se quedan en el banquillo.

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La alineación completa del Manchester City fue la siguiente:

Donnarumma, Khusanov, Díaz, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Ndiaye, Rayan Cherki, Semenyo y Haaland.

Cabe recordar que el Manchester City encabeza la clasificación de la Premier League con 6 puntos.

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