El italiano Enzo Maresca, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Coventry City en la tercera jornada de la Premier League.

Maresca apostó por el senegalés Ilman Ndiaye, recién incorporado a las filas del Manchester City, como titular en la delantera, junto a Antoine Semenyo y Erling Haaland.

Por su parte, la estrella marroquí Ayoub Bouaddi y el argentino Enzo Fernández se quedan en el banquillo.





La alineación completa del Manchester City fue la siguiente:

Donnarumma, Khusanov, Díaz, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Ndiaye, Rayan Cherki, Semenyo y Haaland.

Cabe recordar que el Manchester City encabeza la clasificación de la Premier League con 6 puntos.



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