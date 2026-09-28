Parece que la estrella del Al Ahly se perderá el duelo ante el Zamalek, en la cumbre de la Liga Premier de Egipto prevista para el próximo 11 de octubre.

El periodista Ahmed Shobier reveló los detalles de las lesiones del trío del Al Ahly: Taher Mohamed Taher, el marroquí Ashraf Bencharki y Karim El Debes.

Shobier explicó, durante unas declaraciones en su programa radiofónico de hoy, que el cuerpo médico del club Al Ahly intensifica sus esfuerzos para poner a punto a los elementos lesionados, y aseguró que el extremo Taher Mohamed Taher ya inició el regreso gradual a la participación en el entrenamiento colectivo, dentro de un programa de rehabilitación especial diseñado por el cuerpo médico para garantizar que alcance la plena disposición física y técnica al 100% antes de la cumbre.

Señaló que el jugador marroquí sufre en la actualidad dolores e inflamaciones en el tendón de Aquiles, lo que llevó al cuerpo técnico y médico a pedir su descanso total y que no dispute los entrenamientos colectivos durante los días actuales.

Añadió que Bencharki necesita un periodo de descanso y un programa de tratamiento que se extiende de 3 a 5 días para recuperarse por completo, lo que significa su segura presencia en el duelo ante el Zamalek.

En cambio, Shobier reveló la ausencia del lateral izquierdo Karim El Debes en el partido de la cumbre.

Indicó que se puso en contacto con los médicos para conocer el periodo de ausencia de Karim El Debes, que se determinó que oscilará entre dos y tres semanas completas antes del regreso al entrenamiento colectivo, lo que significa su exclusión de la lista del Al Ahly para disputar el partido de la cumbre ante el Zamalek.