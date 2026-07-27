El Barcelona continúa con sus intensos movimientos para cerrar el asunto del nuevo delantero, donde el argentino Julián Álvarez sigue siendo el objetivo prioritario para reforzar el ataque. No obstante, ante las dificultades que sigue imponiendo el Atlético de Madrid, el Barça ha comenzado a trabajar en un plan alternativo.

Según el diario español "Sport", la opción de fichar a Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth, ha vuelto a estar abierta, ya que el Barcelona se ha interesado por las condiciones contractuales a través de personas cercanas al jugador. La directiva del club es consciente de su acuciante necesidad de un delantero puro, siempre que el valor de la inversión no supere los 100 millones de euros.

La dirección deportiva del club catalán vive una división en torno a la conveniencia de esta operación, ya que un grupo de responsables está convencido de la capacidad del jugador para triunfar y de que cumple por completo con las exigencias del entrenador Hansi Flick, quien ha dado su visto bueno a la incorporación de Kroupi en caso de que se frustre la llegada de Álvarez, especialmente porque el técnico alemán sitúa el fichaje de un delantero puro entre sus máximas prioridades.

Flick considera imprescindible fichar a un delantero que presione con fuerza la salida de balón del rival, unas características que posee el atacante procedente del Lorient.

Por otro lado, otra parte dentro de la dirección deportiva considera que pagar 100 millones de euros por un delantero de 19 años es una decisión que entraña riesgo, a pesar de que Junior Kroupi ofreció una temporada destacada con el Bournemouth, en la que marcó 13 goles en 35 partidos y fue decisivo para que el equipo lograra una posición destacada en la Premier League, después de que los hombres de Iraola terminaran la competición en el sexto puesto, clasificándose para la Europa League.

Y aunque la cifra de 100 millones de euros coincide con las peticiones del Bournemouth, el Barcelona no encontrará fácil la tarea de fichar al delantero francés en caso de tomar la decisión definitiva, ya que la directiva del club inglés cree que la salida de su gran estrella en este momento trastocaría la planificación de la nueva temporada y sería demasiado tarde para encontrar un sustituto adecuado, pese a que todavía nos separa un mes entero del inicio de la Premier League.

Eli Junior Kroupi, que destaca por su efectividad, velocidad, versatilidad y trabajo colectivo, cuenta con el interés del Manchester City y el Paris Saint-Germain, pero, en caso de que el Barcelona se mueva con seriedad hacia el internacional francés con la selección sub-21, tendría prioridad, dado que el jugador no se encuentra entre las primeras opciones de Enzo Maresca o Luis Enrique, lo que abre el camino al Barça.