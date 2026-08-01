El club Al-Ahli saudí recibió un duro golpe en sus intentos de designar un sucesor para Matthias Jaissle, después de que el técnico español Marcelino García Toral rechazara la oferta para dirigir al bicampeón de la Liga de Campeones de Asia, prefiriendo esperar una oportunidad europea mayor.

El diario español "Marca" señaló que el Al-Ahli había tomado su decisión respecto al exentrenador del Villarreal, al considerarlo el "candidato ideal" para dirigir al equipo rojo, siguiendo la recomendación del director deportivo Rui Pedro Braz, exdirector del Benfica portugués entre 2021 y 2025.

Braz mostró un gran convencimiento por la metodología de trabajo de Marcelino y su particular "manera" de desarrollar a los jugadores e incrementar su valor de mercado, ya que anteriormente dirigió a destacadas estrellas como Santi Cazorla, Ander Herrera, Gonçalo Guedes y Luis Alberto, además de 3 campeones del mundo con España como son Rodri, Ferran Torres y Nico Williams.

Tras varias reuniones entre ambas partes, el técnico español optó por rechazar la oferta pese a sentirse atraído por la idea de dirigir al campeón de Asia y por el aliciente adicional que suponía disputar el Mundial de Clubes, prefiriendo mantenerse fiel a su plan personal, trazado tras su salida del Villarreal.

El plan de Marcelino gira en torno a seguir mejorando su inglés con el objetivo de conseguir, a corto plazo, un puesto de entrenador en uno de los clubes de élite europeos, en un movimiento que refleja su ambición de regresar al panorama continental por la puerta grande.

Se espera que al técnico español no le falten ofertas durante el próximo periodo, y su próximo destino parece claramente encaminado hacia Europa, lo que sitúa al Al-Ahli ante la tarea de buscar otra alternativa para dirigir al equipo en la próxima etapa.